Hakeem Jeffries wird erster afroamerikanischer Sprecher des US-Repräsentantenhauses

Demokrat Hakeem Jeffries sichert sich die Führung im Repräsentantenhaus. Als erster Afroamerikaner in dieser Position will er gegen Extremismus und für niedrige Lebenshaltungskosten kämpfen.

Der demokratische Politiker Hakeem Jeffries steht kurz davor, als erster Afroamerikaner die Geschichte der Vereinigten Staaten zu schreiben. Der 56-Jährige aus New York hat beste Chancen, zum neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhaus es gewählt zu werden. Mit diesem Schritt würde er das Amt übernehmen, das zuvor Nancy Pelosi innehatte, die ebenfalls als erste Frau und erste Afroamerikanerin diese Rolle bekleidete.

Historische Wahl und klare Botschaft

Jeffries verkündete am Dienstagabend in Ortszeit seine Erwartungshaltung mit den Worten: Amerika ist zurück. Das amerikanische Volk habe gesprochen und deutlich gemacht, dass es genug von Extremismus und Korruption habe. Diese Aussage traf auf einen Hintergrund, in dem die Republikaner unter Präsident Donald Trump bisher eine knappe Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses hielten. Die formale Wahl des neuen Speaker of the House findet statt, wenn der Kongress am 3. Januar erstmals zusammentritt. Jeffries betont, dass die Wählerinnen und Wähler im ganzen Land ihre Stimme klar abgegeben haben.

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Politische Laufbahn und Fraktionsführung

Der Jurist sitzt seit 2013 in der Kongresskammer und vertritt Teile der New Yorker Stadtviertel Brooklyn und Queens. Ende 2018 wurde er in die Fraktionsführung der Demokraten gewählt. Obwohl er dem linken Parteiflügel angehört, grenzt er sich von Tendenzen ab, die er als zu linksaktivistisch einstuft. Seine politische Erfahrung und sein Status als einflussreicher Politiker seiner Partei machen ihn zum führenden Kandidaten für die Spitzenposition im Repräsentantenhaus.

Herausforderungen durch linke Forderungen

Die Demokratischen Sozialisten aus dem linken Parteilager dürften Zugeständnisse von Jeffries verlangen, um ihn bei der Wahl zum Vorsitzenden zu unterstützen. Ihre Forderungen reichen von höheren Steuern für Wohlhabende über eine Abschaffung der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE bis hin zu einem Waffenembargo gegen Israel. Vor allem das letzte Punkt sorgt bei vielen Moderaten innerhalb der Partei für Unbehagen und könnte die Einigkeit im Haus erschweren. Jeffries muss also zwischen verschiedenen Flügeln balancieren.

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Ziele und Konflikte mit der Exekutive

Nach Jeffries' eigenen Worten wollen sich die Demokraten bei einem Wahlsieg darauf konzentrieren, die hohen Lebenshaltungskosten zu senken und das kaputte Gesundheitssystem zu reparieren. Inwieweit die Partei dies umsetzen kann, hängt von ihrer Mehrheit im Kongress ab und davon, ob Trump Vetos gegen ihre Gesetzesvorschläge einlegt. Überparteiliche Initiativen sind unter dem polarisierenden Präsidenten zunehmend schwierig geworden. Kritiker werfen Jeffries und dem Fraktionsführer im Senat, Chuck Schumer, eine zu nachgiebige Haltung gegenüber Trump vor, insbesondere im Streit um wiederholte Sperren des Bundeshaushalts bis Mai.

Impeachment und persönliche Angriffe

Trump demütigte die Top-Demokraten zudem mit einem Video, in dem er Jeffries mithilfe von Künstlicher Intelligenz einen bunten Sombrero nebst buschigem Schnurrbart verpasste und Schumer Lügen über die Demokraten verbreiten ließ. Auch im Iran-Krieg gab es Vorwürfe, die Demokraten hätten zu wenig klare Kante gegen Trump gezeigt. Jeffries hat angedeutet, dass er ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister erwägt, äußert sich jedoch zurückhaltend über ein neues Impeachment Trumps, wie es das linke Parteilager fordert. Zwei ähnliche Versuche waren in der Vergangenheit ins Leere gelaufen.