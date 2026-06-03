Halberstädter Würstchen: Insolvenz erneut angemeldet

Die Produktionsfirma hinter den bekannten Halberstädter Würstchen hat erneut Insolvenz angemeldet Die Finanzierung des Betriebs ist schwierig laut Prokuristin Silke Erdmann-Nitsch

Noch im Januar feierten sie das Ende ihrer Insolvenz Durch eine Kooperation mit dem berühmten Feinkosthaus Käfer präsentierte das Unternehmen neue Zukunftsperspektiven Doch jetzt folgt der nächste Rückschlag Die Produktionsfirma hinter den bekannten Halberstädter Würstchen hat erneut Insolvenz angemeldet Sie hat seit Jahren Probleme Bereits Ende 2023 war der Produktionsbetrieb insolvent Im Frühjahr 2024 wurde er mit mehr als 50 Mitarbeitern neu gegründet Schon im Dezember desselben Jahres ging die Insolvenz zu Ende Die Eigentümer wollten für den Betrieb und die Marke „ Halberstädter Würstchen “ einen Käufer suchen Prokuristin Silke Erdmann-Nitsch sagte zu BILD „Die Finanzierung des Betriebs ist schwierig“ Vor allem gestiegene Energie- Fleisch- und Personalkosten belasten das Geschäft Gleichzeitig geriet das Unternehmen in Schwierigkeiten mit Wurst frische Wurstwaren Suppen und Fertiggerichten Zur Unternehmensgruppe gehört neben dem Produktionsbetrieb auch ein Hotel Wie es mit der traditionsreichen Marke und den rund 150 Beschäftigten jetzt weitergeht hängt von den Entscheidungen im Insolvenz verfahren und der Suche nach einem Investor ab Auf BILD-Anfrage zur erneuten Insolvenz reagierten das Unternehmen und die vorläufige Insolvenz verwalterin Karina Schwarz bislang nich.

Noch im Januar feierten sie das Ende ihrer Insolvenz Durch eine Kooperation mit dem berühmten Feinkosthaus Käfer präsentierte das Unternehmen neue Zukunftsperspektiven Doch jetzt folgt der nächste Rückschlag Die Produktionsfirma hinter den bekannten Halberstädter Würstchen hat erneut Insolvenz angemeldet Sie hat seit Jahren Probleme Bereits Ende 2023 war der Produktionsbetrieb insolvent Im Frühjahr 2024 wurde er mit mehr als 50 Mitarbeitern neu gegründet Schon im Dezember desselben Jahres ging die Insolvenz zu Ende Die Eigentümer wollten für den Betrieb und die Marke „Halberstädter Würstchen“ einen Käufer suchen Prokuristin Silke Erdmann-Nitsch sagte zu BILD „Die Finanzierung des Betriebs ist schwierig“ Vor allem gestiegene Energie- Fleisch- und Personalkosten belasten das Geschäft Gleichzeitig geriet das Unternehmen in Schwierigkeiten mit Wurst frische Wurstwaren Suppen und Fertiggerichten Zur Unternehmensgruppe gehört neben dem Produktionsbetrieb auch ein Hotel Wie es mit der traditionsreichen Marke und den rund 150 Beschäftigten jetzt weitergeht hängt von den Entscheidungen im Insolvenzverfahren und der Suche nach einem Investor ab Auf BILD-Anfrage zur erneuten Insolvenz reagierten das Unternehmen und die vorläufige Insolvenzverwalterin Karina Schwarz bislang nich





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