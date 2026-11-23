Der US-Halbleiter-Index SOX hat sich von seinem Tiefstand erholt und verzeichnete einen Kurssprung von über 13 Prozent, nachdem zuvor ein Einbruch bis an das Februar-Rekordhoch drohte. Starke Quartalszahlen von PDD Holdings und Nvidia trieben den Index nach oben und ermöglichten die Rückeroberung des Aufwärtstrendkanals. Die Analyse bewertet zudem die Entwicklung deutscher Werte und Edelmetalle.

Ursprünglich hatte ich diese Analyse heute Morgen eingeplant, da der US-Halbleiter-Index SOX in der letzten Woche bis an das frühere Rekordhoch aus dem Februar bei 8.498 Punkten eingebrochen war und auf diesem Kursniveau das Risiko bestand, dass eine weitere Verkaufswelle gestartet wird.

Denn neben Nvidia standen und stehen mit Indexschwergewichten wie Broadcom, TSMC, Micron, AMD, Lam Research oder KLA eine Reihe von Halbleiter-Aktien vor temporären Verkaufssignalen, die den angeschlagenen Index weiter in die Knie gezwungen hätten. Mit dem heutigen Kurssprung von über 13 % ist dies zumindest kurzfristig kein Thema mehr.an den Widerstandsbereich bei 170 bis 173,73 USD, über dem sogar schon ein weiteres Long-Signal wartet. Die Nachricht reißt natürlich auch den Halbleiter-Index mit nach oben.

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Dieser könnte jetzt sogar den zuletzt durchbrochenen Aufwärtstrendkanal zurückerobern. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag sprang die Aktie der Temu-Muttergesellschaft in der Spitze fast 12 % nach oben und hat damit einen temporären Trendwechsel eingeleitet. Die größte Hürde hat die Käuferseite damit aber weiter vor sich. Wen interessiert schon der Gesamtmarkt, wenn man einen stabilen Aufwärtstrend vorweisen kann?

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