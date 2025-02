Haldenwang: Integration als Schlüssel zur Bekämpfung von Einzeltäter-Terror

Thomas Haldenwang, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sieht in gescheiterter Integration den zentralen Faktor für den Aufstieg selbst radikalisierter Einzelpersonen als Terrorgefahr. Der CDU-Direktkandidat für Wuppertal fordert verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, eine begrenzte Zuwanderung und eine effektivere Zusammenarbeit der Behörden im Kampf gegen die wachsende Bedrohung durch Einzeltäter-Terror.

Der frühere Verfassungsschutzpräsident, Thomas Haldenwang , der für die CDU in Wuppertal bei der Bundestagswahl antritt, sieht in selbst radikalisierten Einzeltätern eine größere Gefahr als in islamistischen Terror zellen. Solche Täter, deren Tatpläne oft kurzfristig entstehen und Messer oder Fahrzeuge als Waffe benutzen, seien leider sehr schwer zu erkennen, sagte Haldenwang der Deutschen Presse-Agentur.

'Die verbindende Klammer bei zahlreichen dieser Täter ist gescheiterte Integration', fügte er mit Blick auf die jüngsten tödlichen Gewalttaten in Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg und München hinzu.Haldenwang betont, dass die nächste Bundesregierung nicht nur für Wirtschaftswachstum, sondern auch für mehr Sicherheit sorgen und einer Gefährdung der Demokratie entgegenwirken müsse. Integration sei auch eine Kapazitätsfrage, daher müsse der Zuzug irregulärer Migranten begrenzt werden. 'Außerdem müssen wir uns diejenigen anschauen, die schon im Land sind', sagte der frühere Verfassungsschützer, der ab Herbst 2018 sechs Jahre lang Präsident des Bundesamtes für war. Wichtig sei es, auf Menschen zu achten, die in prekären Verhältnissen leben oder dessen Aufenthaltsstatus über einen längeren Zeitraum nicht geklärt ist.Als Schwachpunkt sieht er Defizite in der Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden. 'Dabei spielt der Zustand der Digitalisierung in unserem Land, wo teilweise noch Faxe verschickt werden, eine Rolle.', erläuterte er. Ein weiteres Problem seien überzogene Datenschutz-Vorgaben, die ein effektives Verwaltungshandeln - gerade bei den Sicherheitsbehörden - behinderten. Polizei und Verfassungsschutz bräuchten mehr Befugnisse, eine bessere Ausstattung und ausreichend Personal. Wer als 'Gefährder' identifiziert und ausreisepflichtig sei, müsse in Gewahrsam genommen werden - 'und wir müssen bereit sein, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen'. Auf die Frage, weshalb die Zahl der teilweise islamistisch motivierten Anschläge in Deutschland zuletzt wieder zugenommen hat, antwortete Haldenwang, die Ereignisse im Gazastreifen hätten einige Menschen emotionalisiert. Auch Koran-Verbrennungen, wie es sie in Dänemark und Schweden gab, seien mögliche 'Trigger-Ereignisse'. Daneben bestehe die Gefahr von 'Nachahmungstätern', die dann ebenfalls zum Messer griffen oder ein Auto als Tatwaffe missbrauchten





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

INTEGRATION TERROR EINZELTER HALDENWANG CDU WUPPERTAL VERFASSUNGSGESCHÜTZ GRENZEN DATENSCHUTZ

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

UBS mit starkem vierten Quartal: Integration der Credit Suisse voll im GangDie UBS hat im vierten Quartal 2023 einen erfreulichen Gewinn erzielt und die Integration der Credit Suisse (CS) weiter vorangetrieben. Alle wichtigen Meilensteine wurden erreicht und die geplanten Kosteneinsparungen umgesetzt. Die Bank bestätigt ihre mittel- und langfristigen Ziele und blickt optimistisch in die Zukunft.

Weiterlesen »

waipu.tv: Zwei Monate gratis Online-TV mit Pay-TV und Streaming-IntegrationDie Streaming-Plattform waipu.tv bietet aktuell zwei Monate kostenlosen Zugang zum Perfect-Plus-Paket. Das Angebot umfasst über 290 TV-Sender, darunter Pay-TV-Kanäle, 150 Stunden Aufnahmespeicher und vier Streams gleichzeitig. waipu.tv ist flexibel kombinierbar mit Streamingdiensten wie Disney+, WOW, Netflix oder DAZN.

Weiterlesen »

Tausende bei „Brandmauer“-Demo in Potsdam: Oberbürgermeister Schubert fordert mehr Geld für IntegrationNach der Abstimmung zur Migrationspolitik im Bundestag demonstriert das Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ vor dem Landtag. Stadtchef Schubert spricht in seiner Rede von einem Tabubruch.

Weiterlesen »

Bundestag beschließt Energiegesetzgebung zur Integration von Erneuerbaren EnergienDer Bundestag hat am Freitag die Verlängerung der Übergangsregelung für Ladesäulen von De-minimis-Unternehmen und fünf weitere Entwürfe zur zentralen Energiegesetzgebung verabschiedet. Die Änderungen sollen die Flexibilität am Strommarkt erhöhen, die Integration von Erneuerbaren Energien in die Strommärkte vorantreiben und die Netzstabilität sichern.

Weiterlesen »

Xbox vs. PS5: Smart-Home-Integration - Ein Exklusivfeature von MicrosoftDie Xbox Series X|S bietet eine Smart-Home-Integration mit Alexa und Google Home, während die PS5 diese Funktion bisher nicht unterstützt. Der Artikel vergleicht die Funktionen der Xbox und der PS5 in Bezug auf Smart-Home-Kompatibilität und erklärt, wie Benutzer ihre Xbox mit Alexa oder Google Home verbinden können.

Weiterlesen »

Integration in Bayern: Hebertshausen zeigt Wege in die ZukunftEin Beispiel für Integration und Akzeptanz findet sich in der kleinen Gemeinde Hebertshausen in Bayern. Bürgermeister Richard Reischl und sein Helferkreis setzen auf ungerehrte Unterstützung für die Flüchtlinge und schaffen so ein Umfeld, in dem Integration und gesellschaftliche Teilhabe gelingen.

Weiterlesen »