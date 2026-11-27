„Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen“: Ski-Star wäre fast gestorben – jetzt feiert er Wunder-Comeback
Die erwartete Rückkehr von Cyprien Sarrazin elektrisiert den Ski-Weltcup. Einst Doppelsieger in Kitzbühel, dann fast gestorben – die Comeback-Story des Franzosen ähnelt einem Wunder.
ie erwartete Rückkehr von Kitzbühel-Doppelsieger Cyprien Sarrazin elektrisiert den alpinen Ski-Weltcup. Knapp zwei Jahre nach seinem Horror-Sturz im Training von Bormio wird der Franzose beim Super-G in Copper Mountain am Samstag wieder dabei sein.
Anfang der Woche hatte ihn der französische Verband für das Rennen im US-Bundesstaat Colorado nominiert.
„Einmal Hölle und zurück“ war daraufhin unter anderem in den Medien zu lesen. Sarrazins Rückkehr ähnelt einem Wunder.
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