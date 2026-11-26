Die Hall of Fame des deutschen Sports ehrt Felix Neureuther, Fabian Hambüchen, Britta Steffen und die verstorbene Laura Dahlmeier. Details zur Zeremonie in Frankfurt und den Leben der Legenden.

Am vergangenen Donnerstag fanden die vier neuen Mitglieder in die "Hall of Fame des deutschen Sports" Einzug: Felix Neureuther im Alter von 42 Jahren, Fabian Hambüchen mit 39 Jahren, Britta Steffen mit 43 Jahren sowie Laura Dahlmeier, die posthum mit 31 Jahren geehrt wurde. Die feierliche Aufnahmeveranstaltung in Frankfurt würdigt damit nicht nur athletische Höchstleistungen, sondern auch die prägende Wirkung dieser Sportler auf die deutsche Sports zene.

Da Laura Dahlmeier am 28. Juli 2025 beim Bergsteigen am Laila Peak in Pakistan verstarb, nahm ihr Vater Andreas Dahlmeier, 63 Jahre alt, stellvertretend für die Familie die Auszeichnung entgegen. Im Zentrum des Abends stand neben der Ehrung der Lebenden auch das berührende Gedenken an die ehemalige Biathlon-Spitensportlerin, deren Lebensweg trotz der kurzen Zeit von außergewöhnlicher Intensität war.

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Trauer und Würdigung durch den Vater

Andreas Dahlmeier sprach offen über den schmerzlichen Verlust seiner Tochter, betonte jedoch auch die Ehre, die die Aufnahme in die Hall of Fame für seine Familie bedeutet. Er beschrieb Bergsport als eine Leidenschaft, die mit Gefahren verbunden sei, und bezeichnete den Tod der sicheren Bergsteigerin Laura als sehr tragisch. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, die Auszeichnung anzunehmen, da seine Tochter in ihrer kurzen Zeit so viel erreicht habe, was viele Menschen erst in einem ganzen Leben schaffen.

Der Vater würdigte die Lebensfreude und die rasante Entwicklung seiner Tochter, die bereits mit 31 Jahren eine enorme sportliche Biografie vorweisen konnte. Er verwies darauf, dass Laura von der Sporthilfe profitiert habe und er nun希望通过 seine Teilnahme an der Zeremonie etwas zurückgeben könne. Seine Worte waren von Stolz und Trauer geprägt, wobei er die schnelle, aber glückliche Reise seiner Tochter in den Vordergrund stellte.

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Anekdoten und der Weg zum Biathlon

Trotz der emotionalen Last des Abends brachte Andreas Dahlmeier das Publikum mit kindlichen Anekdoten zum Lachen. Er erzählte davon, wie er der kleinen Laura das Skifahren beibrachte, wobei sie initially zwischen seinen Beinen saß. Bei einer Pause auf der steilen Kandahar-Abfahrt in Garmisch weinte das Kind, da es weiterfahren wollte, was Außenstehende missverstehen könnten. Diese frühe Leidenschaft für das Skifahren war jedoch durch Ohrenprobleme und Schwierigkeiten mit dem Druckausgleich limitiert.

Weil die spezifischen physiologischen Einschränkungen den alpinen Wintersport erschwerten, wandte sich Laura Dahlmeier dem Langlauf und dem Biathlon zu. Der Trainer erkannte früh ihr talent und forderte eine Entscheidung. Im Alter von 12 Jahren traf sie die richtige Wahl für den Biathlonsport, was den Grundstein für eine Karriere legte, die sie 13 Jahre später zur Doppel-Olympiasiegerin und siebenmaligen Weltmeisterin machen sollte.

Erfolge und Nachbarschaft zu Felix Neureuther

Neben dem Gedenken an Laura Dahlmeier stand die Karriere von Felix Neureuther im Fokus, der als Ex-Ski-Star bekannt ist. Neureuther wuchs in direkter Nachbarschaft zu Dahlmeier auf und kennt sie seit Kindheitstagen. Er erinnerte sich an gemeinsame Erlebnisse am selben Schlittenberg und betonte die schöne Verbundenheit als Sportler aus Garmisch. Seine Aufnahme in die Hall of Fame ehrt somit nicht nur seine individualen Erfolge im Skisport, sondern auch seine lange Verwurzelung in der lokalen Sportszene.

Die Gesamtergebnisse der Zeremonie zeigen, wie die Hall of Fame des deutschen Sports verschiedene Generationen und Sportarten vereint. Während Laura Dahlmeier als Biathlon-Legende einen Boom in Deutschland auslöste, repräsentieren Neureuther, Hambüchen und Steffen weitere Säulen der deutschen Spitzensportgeschichte. Die Ehrung am Donnerstag in Frankfurt verdeutlicht die anhaltende Bedeutung dieser Athleten für den nationalen Sportverband und die Fans.