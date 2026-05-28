Der scheidende HFC-Sportchef Daniel Meyer hat noch einen Transfer-Deal klargemacht, bevor er nach Fürth geht. Soufian Benyamina wird zur neuen Saison für Halle auf Torejagd gehen.

Der scheidende HFC- Sport chef Daniel Meyer hat noch einen Transfer-Deal klargemacht, bevor er nach Fürth geht. Soufian Benyamina wird zur neuen Saison für Halle auf Torejagd gehen.

Benyamina ist ein erfahrener Spieler, der bereits in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der polnischen Ekstraklasa und in der 3. Liga gespielt hat. In den vergangenen vier Jahren war er für Liga-Konkurrent Greifswald die offensive Lebensversicherung.

Er hat in 117 Pflichtspielen 68 Tore und 16 Vorlagen erzielt. Jetzt wird er an der Saale für Halle spielen und den designierten Sportchef Marian Unger wird erstmals als designierter Sportchef ein Statement abgeben. Benyamina vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz und soll das Offensivspiel von Halle zusätzlich beleben. Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt und bringt Führungsstärke mit.

In der abgelaufenen Saison sammelte Benyamina 14 Scorerpunkte, mehr als jeder HFC-Akteur. Im bevorstehenden heißen Rennen um den Drittliga-Aufstieg ist er für Halle eine Art Königstransfer





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Soufian Benyamina Halle Drittliga-Aufstieg Transfer-Deal Daniel Meyer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Überrascht von der Härte”: Fender geht gegen Nachbauten der berühmtesten E-Gitarre der Welt vorEin Gerichtsurteil ermöglicht dem US-Hersteller Fender ein strenges Vorgehen gegen die Konkurrenz. Zahlreichen Herstellern drohen bei einem Nachbau der berühmten E-Gitarre Stratocaster nun hohe Strafen und die Vernichtung ihrer Lagerbestände.

Read more »

Sven Hannawald: Der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewannSven Hannawald, ein ehemaliger Skispringer aus Deutschland, ist bekannt geworden, als er den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee 2001/02 gewann. Er ist der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewann. Hannawald hat auch einen Weltcupsieg in Österreich gefeiert und insgesamt 330 000 Euro von Sponsoren und Verbänden erhalten.

Read more »

Nazi-Kartei: Die Machtmaschine der Nazis – der Aufstieg der NSDAPInnerhalb weniger Jahre wird aus einer Splittergruppe am rechten Rand die Massen-, Staats- und Kriegspartei mit fast neun Millionen registrierten Mitgliedern. Die Geschichte der NSDAP im Video.

Read more »

Trump könnte ein Spiel der NBA-Finals live in der Halle verfolgenUS-Präsident Donald Trump könnte bald ein Spiel der NBA-Finals live in der Halle verfolgen. Der Präsident hat während einer Kabinettssitzung mitgeteilt, dass er von mehreren Personen und auch von Knicks-Besitzer James Dolan eingeladen wurde, ein Spiel der Final-Serie anzusehen.

Read more »