Haller-Auftritt in der Dutch Cup war ein trauriger Umstand - Am Ajax hat sich der Erfolg, jedoch ohne den Erfolg des Ex-Kingsley-Spielers

Erschöpft aus der letzten Saison, Haller trat bis dato zum FC Utrecht zurück, um Ajax Amsterdam im Elfmeterschießen abzutreten.

Ticket in den Niederlanden zur tragischen Figur. Im Elfmeterschießen zwischen dem FC Utrecht und Ajax Amsterdam verschießt ausgerechnet Haller den ersten Strafstoß – und lässt damit die Europa-Träume seines Teams platzen.

Ajax rettet sich dagegen nach dem 5:4 (n. E.) mit Ach und Krach noch ins internationale Geschäft. Nach zunächst 90 torlosen Minuten geht es in die Verlängerung. Dort bringt Ajax-Kapitän und Ex-Bremer Davy Klaassen die Amsterdamer in der 96.

Minute in Führung. Nach einer Ecke landet der Ball beim Routinier, der direkt abzieht und unhaltbar ins Eck trifft. Doch Utrecht schlägt zurück. Gjivai Zechiël hämmert den Ball sehenswert per Volley zum 1:1 ins Netz (106.

). -Star tritt als erster Schütze für Utrecht an. Doch Ajax-Keeper Maarten Paes ahnt die Ecke und pariert den Elfer stark. Weil anschließend sechs Schützen in Serie treffen, bleibt Hallers Fehlschuss der entscheidende Moment.

Als Utrecht-Profi Souffian El Karouani später ebenfalls an Paes scheitert, ist Ajax durch. Für den niederländischen Rekordmeister bedeutet der Sieg die Rettung einer völlig verkorksten Saison. Ajax verhindert damit ein historisches Debakel – zuletzt verpasste der Klub 1989/90 das internationale Geschäft. Und Haller?

Für den Ex-Bundesliga-Spieler geht die enttäuschende Rückkehr nach Utrecht weiter. Seit Januar 2025 spielt der Ivorer wieder für den Klub, bei dem einst sein Aufstieg begann. Zwischen 2015 und 2017 schoss er sich dort in den Fokus großer Vereine und wechselte später zu Eintracht Frankfurt. Seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ist bislang aber eine einzige Enttäuschung. In 33 Pflichtspieleinsätzen gelang ihm juste mal ein Tor





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