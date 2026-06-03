Hallesche FC: Robert Schröder über die Vorbereitung auf die neue Saison

Der Hallesche FC beginnt in etwa zwei Wochen mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Der Trainer Robert Schröder hat nur wenig Zeit zum Durchschnaufen, da er mit der Umzugsvorbereitung innerhalb von Berlin beschäftigt ist.

In etwa zwei Wochen wird der Hallesche FC mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen. Der Trainer Robert Schröder hat nur wenig Zeit zum Durchschnaufen.

Der Grund dafür ist die Umzugsvorbereitung innerhalb von Berlin, bei der seine Kinder noch in der Schule sind. Robert Schröder verrät in einer BILD-Aussage, dass er am Wochenende mit einigen Freunden im Elbsandsteingebirge wandern und danach ein verlängertes Wochenende mit seiner Familie in Bayern plant. Robert Schröder war überrascht, als Daniel dem Halleschen FC den Trainerposten anbot. Der Grund für die Überraschung war der Zeitpunkt, da Daniel den Antrag zwei Tage vor dem Pokalfinale stellte.

Robert Schröder wollte sich auf das Finale konzentrieren und Daniel wollte es im Hintergrund halten. Robert Schröder ist froh für Daniel, dass er diese Gelegenheit nutzen konnte. Der Hallesche FC konnte mit Soufian Benyamina und Daniel zwei erfahrene Spieler für den Angriff verpflichten. Der Trainer hofft, dass Max Kulke und Fabrice Hartmann ihre Verträge verlängern werden.

Ansonsten suchen sie nur noch einen Konkurrenten für Felix Langhammer auf der Linksverteidiger-Position





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