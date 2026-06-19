Hallescher FC bereitet sich auf die neue Saison vor

Der Hallesche FC hat seine Trainingsauftakt in der Öffentlichkeit gefeiert und hat fast alle Leistungsträger behalten. Trainer Robert Schröder hat die gute Ausgangslage für den dritten Angriff auf Liga 3 erkannt und die intensive Vorbereitung für die neue Saison angekündigt.

Der Hallesche FC ist zurück auf dem Trainingsplatz. 22 Feldspieler und vier Torhüter präsentierten sich den Fans bei der öffentlichen Einheit im Stadion. Von dem bislang fünf Neuzugängen bekamen die Anhänger aber nur vier zu sehen.

(36) hat noch Sonderurlaub. Auch Fatlum Elezi suchte man vergeblich. Der Spielmacher spielt in den Planungen von Trainer Robert Schröder (38) keine Rolle mehr und ist für die Vereinssuche freigestellt.gegen die Vertragsverlängerung mit Fabrice Hartmann perfekt. Der Flügelstürmer hat nach langem Warten langfristig unterschrieben.

Sportchef Marian Unger: \"Fabs ist ein super interessanter Spieler, der Spiele entscheiden kann. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren war mehr als positiv, gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Potenzial. \". Somit sind fast alle Leistungsträger bis auf Jan Löhmannsröben (CFC) geblieben.

Gute Voraussetzungen für den dritten Angriff auf Liga 3. In die neue Saison geht der Klub als Favorit auf den Aufstieg. Worauf es noch ankommen wird, brachte Coach Schröder knackig auf den Punkt. \"Man muss konstant sein und intensiv arbeiten und das über 34 Spiele.

\" Und dafür wird sich ab jetzt warm gespielt. Für den HFC geht es auf die traditionelle Sommertour mit Testspielen bei Amateurklubs aus der Region





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