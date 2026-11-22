Der Hallesche FC holt die wichtige 1:0-Auswärtsgewinn gegen den BFC Dynamo. Soufian Benyamina bringt den HFC zurück auf Platz drei.

Der Hallesche FC hat das heiße Regionalliga -Spitzenspiel am Sonntagabend beim BFC Dynamo mit einem 1:0-Sieg entschieden. Soufian Benyamina verwandelte in der neunten Minute der regulären Spielzeit einen Flachpass ins Zentrum zum entscheidenden Treffer. Dieses Resultat ermöglichte dem HFC, direkt nach drei aufeinanderfolgenden Unentschieden in der Liga wieder den Anschluss an die Spitzengruppe zu finden und kehrt auf Platz drei der Tabelle zurück. Für den BFC bedeutete die Niederlage die erste Heimpleite in dieser Spielzeit, während Halle trotz fehlender Schlüsselspieler wie dem gesperrten Stanley Ratifo die Punkte nach Sachsen-Anhalt nahm.

Das Spielverlauf und der entscheidende Moment

Das Match begann mit einem intensiven, offensiven Schlagabtausch, bei dem der BFC Dynamo in den ersten zehn Minuten mehrere gute Möglichkeiten nutzte. Spieler wie Atilgan, Hartmann und Halili zeigten sich aktiv, doch es blieb bei Chancen ohne Tor. Berlin drückte nach einer halben Stunde stark auf das Ergebnis, als Günay den Ball nur an den Pfosten der Hallenser Torlatte knallte, was als großes Pech für die Gäste gewertet werden konnte. Der HFC konnte bis zur Pause kaum Druck aufbauen, sodass die Halbzeitpause ergebnisoffen mit einem 0:0 endete, was aus Sicht des Halleschen FC als glücklich zu bezeichnen war, da der BFC insgesamt druckvoller auftrat.

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Nach der Pause zeigte sich Torhüter Bendel als bester Mann beim HFC, als er einen gefährlichen Schuss von Breitfeld entschärfte. Eine wilde Szene folgte in der 53. Minute, als Vin Kastull mit der Brust einen Nachsetzer des Gegners kurz vor der Torlinie klären konnte, was dem HFC das Leben rettete. Der BFC Dynamo betrieb weiterhin Chancenwucher und hielt den Druck hoch, wodurch sich der HFC von Minute zu Minute durch gute defensive Arbeit über die Bühne rettete. Die Nerven der Hallenser Mannschaft blieben in dieser herausfordernden Phase des Spiels stark, obwohl das Tor in diesem Moment noch ausblieb.

Familiärer Konflikt und taktische Umstellungen

Ein besonderer Aspekt dieses Duells war die familiäre Verflechtung im Trainer- und Spielerstab. BFC-Trainer Sven Körner trat gegen seinen eigenen Sohn Vin Kastull an, der als Verteidiger für den Halleschen FC auflief. Dieser Papa-gegen-Sohn-Konflikt verlieh dem Spiel eine zusätzliche emotionale Schärfe, da beide Seiten um den Sieg kämpften und es sich um ein besonders persönliches Aufeinandertreffen handelte. Für Vin Kastull war es eine besondere Herausforderung, sich gegen die taktischen Anweisungen seines Vaters durchzusetzen, während Sven Körner vor der schwierigen Aufgabe stand, gegen den Sohn seines Konkurrenten im Trainerlager zu managen.

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Neben diesem familiären Drama spielte auch die Personalie von Landgraf eine Rolle, der nach einer Sperre wieder in der Startelf des Halleschen FC stand. Im Gegensatz dazu fehlte bei Halle weiterhin der gesperrte Stanley Ratifo, was die Defensive vor zusätzliche Herausforderungen stellte. Diese personellen Engpässe bei Halle wurden jedoch durch die Disziplin der Mannschaft kompensiert, die es schaffte, den Angriffsschwung des BFC Dynamo über weite Strecken einzudämmen. Die Rückkehr von Landgraf gab dem HFC zusätzliche Stabilität in den Reihen, während der BFC auf seine gewohnte offensive Stärke zurückgreifen musste.

Die rote Karte und die finale Entscheidung

Die Wende im Spiel herbeizuführen, glückte erst in der Schlussphase, als Halle plötzlich in Überzahl agierte. Zehn Minuten vor dem Ende sah BFC-Kapitän Dadashov nach einem Foul an Stierlin im Mittelfeld die rote Karte. Diese unnötige Aktion kostete den Berliner Verein den wichtigsten Führungsspieler und fiel ihm um die Ohren. Der Hallesche FC nutzte die numerische Überlegenheit, um das Spiel zu kontrollieren, und sorgte für einen dramatischen Abschluss. Das Spiel wurde in der Folge von der Defensive des HFC geprägt, die jede Gefahr des BFC erfolgreich neutralisierte.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit schickte Damelang den durchstartenden Hauptmann rechts in den Strafraum. Der eingewechselte Soufian Benyamina verwertete den Flachpass ins Zentrum zum umjubelten Siegtor in der 89. Minute. Dieser Treffer besiegelte den historischen Erfolg des Halleschen FC, der damit nicht nur die erste Heimpleite des BFC Dynamo herbeiführte, sondern auch seine eigene Siegesserie nach den drei Unentschieden fortsetzte. Für alle Beteiligten war dies ein unvergesslicher Abend in der Regionalliga.