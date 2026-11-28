Die Gästeliste bei Wetten, dass..? mit den Kaulitz-Brüdern führt unter Lesern zu Kritik, Skepsis und einzelnen Gegenstimmen.

Die Kaulitz-Brüder laden Nina Chuba und Herbert Grönemeyer zu Wetten, dass..? ein. Die Gästeliste löst bei Lesern Zustimmung, Kritik und Skepsis aus. Herbert Grönemeyer, Nina Chuba, Vicky Leandros und Jamie Miller gehören zu den angekündigten Gästen der Neuauflage von „Wetten, dass..?

“ mitund Tom Kaulitz. Während einige FOCUS-online-Leser politische Botschaften in der Unterhaltungsshow befürchten, stören sich andere vor allem an der Abkehr vom gewohnten Sendekonzept. Auch die Finanzierung durch den Rundfunkbeitrag steht in der Kritik. Viele Kommentatoren bezweifeln, dass es dem ZDF gelingt, mit neuen Moderatoren und Gästen an die frühere Familienunterhaltung anzuknüpfen.

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Vor allem die Einladung von Herbert Grönemeyer weckt bei vielen Kommentatoren die Befürchtung, das ZDF könne die Samstagabendshow für politische Botschaften nutzen. Einige rechnen mit Äußerungen gegen die AfD und sehen darin eine Vermischung von Unterhaltung und politischer Einflussnahme. Damit verbinden sie grundsätzliche Kritik am Rundfunkbeitrag, den sie unabhängig von der Nutzung des Programms entrichten müssen. Aus der Gästeliste lässt sich jedoch nicht ableiten, welche politischen Äußerungen in der Sendung fallen werden.