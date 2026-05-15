Hamaguchi begeistert in Cannes: Ein tiefgreifendes Porträt über Leben und Sterben in 'All Of A Sudden'

Der neue Film von Ryusuke Hamaguchi setzt in Cannes Maßstäbe. Mit Virginie Efira in der Hauptrolle erkundet das Werk die Grenzen der Pflege und die philosophische Suche nach dem Sinn des Lebens.

Bei der Weltpremiere des neuesten Werks von Ryusuke Hamaguchi auf dem renommierten Festival von Cannes herrschte nach dem Abspann eine fast greifbare Elektrizität. Die Zuschauer waren sichtlich bewegt von einem Film , der es versteht, komplexe philosophische Fragen mit einer entwaffnenden Menschlichkeit zu verknüpfen.

Hamaguchi, der bereits zuvor durch internationale Erfolge und einen Oscar für den besten internationalen Film glänzte, beweist einmal mehr sein Talent, das Publikum in den Bann zu ziehen. Interessanterweise dient diesmal kein Roman und keine Kurzgeschichte als Vorlage, sondern ein ganz besonderes Sachbuch aus Japan mit dem Titel 'Kyū Ni Guai Ga Waruku Naru', was übersetzt so viel bedeutet wie 'Plötzlich wird die Krankheit schlimmer'.

In diesem Buch geht es um einen Briefwechsel zwischen der sterbenskranken Philosophin Makiko Miyano und der medizinischen Anthropologin Maho Isono, die sich in einem tiefgreifenden Austausch über die Sterblichkeit und den eigentlichen Sinn des Daseins befinden. Diese intellektuelle und zugleich zutiefst persönliche Grundlage hat Hamaguchi gemeinsam mit seiner Co-Autorin Léa Le Dimna meisterhaft in eine Spielfilmhandlung übersetzt. Im Zentrum der Handlung steht Marie-Lou, verkörpert von der fantastischen Virginie Efira.

Marie-Lou arbeitet in einem privaten Pflegeheim namens 'Le Jardin Des Cyprès' und setzt dort die sogenannte Humanitude-Methode ein. Dieser Ansatz ist radikal in seinem Fokus auf die Autonomie und die Würde von Menschen mit schweren kognitiven Einschränkungen, wie etwa bei Demenzerkrankungen. Die Methode fordert, den Patienten stets auf Augenhöhe zu begegnen, durch intensiven Blickkontakt, kontinuierliche Zurede und körperliche Berührungen eine Verbindung herzustellen und die Betroffenen so oft wie möglich in eine aufrechte Position zu bringen.

Doch dieser Weg der Menschlichkeit ist mühsam und zeitintensiv. Marie-Lou stößt im Heim auf erheblichen Widerstand, insbesondere bei den erfahrenen Pflegekräften. Für sie ist Humanitude schlichtweg unpraktisch und alltagsfern, da die zeitliche Belastung in den Schichten kaum mit den hohen Anforderungen der Methode vereinbar ist. Die Kritik lautet oft, dass dieser Ansatz zu langsam sei, um im stressigen Pflegealltag zu funktionieren.

Hamaguchi zeigt hier eine bemerkenswerte Nuancierung: Er stellt die Skeptiker nicht als böse Menschen dar, sondern nimmt ihre Sorgen und die strukturellen Probleme des Gesundheitssystems ernst. Die emotionale Wende des Films erfolgt, als Marie-Lou auf den Theaterstar Gorō und seine Begleiterin Mari trifft. Die beiden sind mit einem Stück auf Tournee, das sich kritisch mit der Abschaffung psychiatrischer Kliniken auseinandersetzt.

Die in dem Theaterstück behandelten Themen resonieren so stark mit Marie-Lous eigenen Überzeugungen, dass sich eine tiefe Verbindung zwischen ihr und Mari entwickelt. Während eines nächtlichen Spaziergangs an der Seine entfaltet sich eine der eindrucksvollsten Sequenzen des Films. Hier wird der ursprüngliche Briefwechsel des Sachbuchs spürbar. Die Gespräche zwischen der westlichen Anthropologin, die in Japan studiert hat, und der östlichen Philosophin, die Zeit in Frankreich verbrachte, sind geprägt von einer außergewöhnlichen Weisheit und Empathie.

In diesen Dialogen, die fast die Hälfte der Laufzeit einnehmen, geht es um die Essenz des Lebens, während Mari gleichzeitig offenbart, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. Die schauspielerische Leistung von Virginie Efira ist dabei eine absolute Naturgewalt; besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass sie für diese Rolle Japanisch gelernt hat, was der Interaktion eine authentische Tiefe verleiht.

Ein besonders diskutiertes Element des Films ist eine Szene, in der eine der Protagonistinnen mittels eines Whiteboards einen Impulsvortrag darüber hält, warum der Kapitalismus zwangsläufig dazu verdammt ist, sich am Ende selbst zu verschlingen. Was auf dem Papier wie eine trockene Vorlesung klingen mag, ist im Kontext des Films jedoch ein Moment höchster Intensität und intellektueller Klarheit. Es zeigt, dass Hamaguchi nicht scheut, gesellschaftskritische Analysen in eine zutiefst menschliche Geschichte einzubetten.

'All Of A Sudden' ist mehr als nur ein Film über Krankheit und Pflege; es ist eine Meditation über die Verbindung zweier Seelen, die trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft und ihrer tragischen Umstände eine gemeinsame Sprache finden. Die Zuschauer verlassen das Kino mit dem Gefühl, dass Menschlichkeit nicht an Effizienz gemessen werden darf.

Die Langsamkeit, die im Pflegeheim kritisiert wurde, wird hier zum größten Geschenk des Films, da sie dem Publikum den Raum gibt, die philosophischen Fragen gemeinsam mit den Charakteren zu durchdringen. Am Ende bleibt eine tiefe Berührtheit zurück, die lange nachwirkt und die Zuschauer dazu einlädt, über ihre eigene Sterblichkeit und die Qualität ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen nachzudenken





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