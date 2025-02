Hamann kritisiert Musiala und sieht Wirtz als besseren Spieler

Ehemaliger Nationalspieler Stefan Hamann hat im Rahmen eines Sky-Pressegesprächs in München seine Einschätzungen zu Jamal Musiala und Florian Wirtz geäußert. Hamann kritisierte Musiala für seine zahlreichen Reklamationen und Diskussionsbereitschaft in Zweikämpfen, die seiner Meinung nach negativ auf sein Spiel auswirken. Wirtz hingegen sieht Hamann als einen Spieler, der jeden einzelnen Mitspieler besser macht. Auch zum Thema Joshua Kimmichs Vertragspoker gab Hamann seine Meinung zu verstehen: Er würde dem deutschen Nationalmannschaftskapitän einen Wechsel ins Ausland raten.

Stefan Hamann , ehemaliger deutscher Nationalspieler, hat im Rahmen eines Sky-Pressegesprächs in München seine Einschätzungen zu Jamal Musiala und Florian Wirtz geäußert. Hamann kritisierte Musiala für seine zahlreichen Reklamationen und Diskussionsbereitschaft in Zweikämpfen, die seiner Meinung nach negativ auf sein Spiel auswirken. Hamann betonte, dass Musiala in letzter Zeit zwar ordentliche Leistungen gezeigt habe, aber nicht wirklich gut gespielt habe.

Diese kleinen Dinge, die sich einschleichen, lenken ab, so Hamann, und beeinträchtigen Konzentration und Spiel. Hamann sieht in Florian Wirtz hingegen einen Spieler, der jeden einzelnen Mitspieler besser macht, im Gegensatz zu Musiala, der der Mannschaft nur in gewissen Situationen helfen kann. Hamann sieht ein mögliches Zusammenspiel von Musiala und Wirtz bei den Bayern mit Skepsis. Er glaubt, dass einer der beiden darunter leiden würde. Wenn Wirtz zu den Bayern wechseln würde, müsste er der Topverdiener sein, so Hamann, weil er der beste deutsche Spieler und wahrscheinlich der beste Spieler in Europa wäre.Zum Thema Joshua Kimmichs Vertragspoker gab Hamann zu verstehen, dass er dem deutschen Nationalmannschaftskapitän einen Wechsel ins Ausland raten würde. Hamann sieht dies als letzte Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, zu einem sehr guten Verein, zu einem Top-Verein. Ablösefrei würden ihn die meisten Vereine aufnehmen. Hamann würde selbst dazu tendieren, etwas Neues zu machen. Auch Ex-Bundestrainer Löw hatte sich zuletzt ähnlich geäußert





mopo / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Musiala Wirtz Hamann Leverkusen Bayern München Fußball Kritik Vertragspoker

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC 25: EA wertet Musiala und Wirtz ab - Potenzial-Panne?EA SPORTS hat sowohl Jamal Musiala als auch Florian Wirtz einen Potenzial-Punkt im Karrieremodus von FC 25 gestrichen. Sportliche Grundlagen hat diese Maßnahme kaum.

Weiterlesen »

Hoeneß träumt von Wirtz und Musiala beim FC BayernUli Hoeneß wünscht sich einen Traumtransfer: Florian Wirtz sollte eines Tages zusammen mit Jamal Musiala für den FC Bayern München spielen. Der Ehrenpräsident sieht in Wirtz einen Spieler, der dem Klub guttut und zum attraktiven Fußball beitragen würde. Über die Zukunft von Wirtz wird immer wieder spekuliert.

Weiterlesen »

Wirtz gegen Musiala: Das große Duell im Bundesliga-TopspielFlorian Wirtz und Jamal Musiala stehen sich beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Leverkusen und Bayern gegenüber. Die Bilanz spricht für Wirtz, der in den meisten Kategorien der aktuellen Saison besser abschneidet.

Weiterlesen »

Hamann sieht bei Musiala Potenzial, das nicht ausgeschöpft wirdEx-Nationalspieler Dietmar Hamann bemerkt in seiner Sky-Kolumne, dass Jamal Musiala seit dem Bundesliga-Restart häufiger zu Boden geht und mit Schiedsrichtern diskutiert. Das sei nicht hilfreich für sein Spiel. Hamann merkt an, dass Musiala in den wichtigen Wochen nicht immer sein ganzes fußballerisches Talent auf den Platz bringt, sieht aber auch in einem möglichen Einfluss der Vertragsverlängerung eine Erklärung für diese Schwächephase.

Weiterlesen »

FC Bayern: Kompany zu Musiala und Wirtz: 'Fußball-Deutschland darf glücklich sein'Das Gipfeltreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern ist auch das Aufeinandertreffen zweier Top-Spieler: Florian Wirtz und Jamal Musiala. FCB-Coach Vincent Kompany gerät bei den beiden Ausnahmespielern ins Schwärmen.

Weiterlesen »

Musiala bleibt bis 2030: FC Bayern träumt von Wirtz-TransferDer FC Bayern ist stark an der Verpflichtung von Florian Wirtz interessiert. Wie realistisch ist der Wechsel des Leverkuseners nach Jamal Musialas Vertragsverlängerung bis 2030?

Weiterlesen »