Hamann nach BVB-Pleite: „Brandt war unterirdisch“

Der BVB kassiert nach seinem Champions League-Sieg gegen Sporting Lissabon eine überraschende 0:2-Niederlage beim Schlusslicht Bochum. Sky-Experte Didi Hamann kritisiert die Dortmunder scharf, besonders Julian Brandt, und fordert Konsequenzen.

Nur wenige Tage nach dem verdienten Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon (3:0) kassierte der BVB am Samstag eine überraschende 0:2- Niederlage beim Schlusslicht Bochum . Sky-Experte Didi Hamann (51) fand nach der Vorstellung der Dortmunder klare Worte. Besonders BVB -Star Julian Brandt (28) kritisierte die Liverpool-Legende deutlich. \„Was Brandt heute – das ist jetzt vielleicht nicht fair nach so einem Spiel – gezeigt hat, war unterirdisch.

Der ist jetzt Ende 20, ist ewig im Verein und ist einer der Spieler, von denen er spricht, an denen du dich aufrichten musst. Wenn so einer eine Passquote von 70 Prozent hat, Bälle verloren hat über das ganze Spiel, unbedrängt dem Gegner den Ball in den Fuß spielt. Einmal hat er den Ball ins Aus geschossen, wo ich mir gedacht habe, was ist mit dem los?“ \Für Hamann muss sich nach dieser herben Niederlage nicht nur Brandt, sondern auch die ganze Mannschaft hinterfragen. „Die Dortmunder spielen wie eine Jugendmannschaft. Das heißt diese Professionalität, Seriosität, Leidenschaft – nicht zu sehen. Wenn man sich das seit Saisonbeginn anschaut – 8 Monate – wenn das in der Jugend passiert, dann sagst du zu dem Jungen nach 8 Monaten, entweder er ist in der Pubertät oder er ist schlecht in der Schule oder die erste Freundin. Dann sagst du Junge: ‚Reiß dich zusammen, sonst kannst du bei uns nicht mehr mitspielen.‘ Das sagst du einem Jugendspieler. Bei der Truppe weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da ist Hopfen und Malz verloren. Alles, was du erwartest, was Grundvoraussetzung sein sollte, das zeigen sie nicht.“ \Der BVB kassiert in Bochum bereits die 9. Saison-Pleite in der Liga, dümpelt im Niemandsland nur auf Platz 11 rum. Auch unter Neu-Trainer Niko Kovač kommt bislang keine Konstanz rein. Einem guten Spiel in Lissabon folgt ein totaler Ausfall in Bochum. Das sieht auch Hamann so und fordert Konsequenzen. „Die zeigen die Leistung vielleicht alle drei Wochen. Du musst alle drei Tage in Dortmund Leistung bringen und so werden sie bezahlt und für das wurden sie auch eingekauft. Irgendwann musst du mal zu dem Schluss kommen ... Wenn es nicht geht oder keine Besserung in Sicht ist, du siehst ja keine Entwicklung, dann musst du irgendwann mal einen Schnitt machen. Ich glaube, vor der Entscheidung stehen sie jetzt bei fünf, sechs, sieben, acht Spielern ... Mit der Truppe, so wie die zusammengestellt ist, da ist Hopfen und Malz verloren.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BVB Bochum Champions League Didi Hamann Julian Brandt Niederlage Kritik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BVB: „Finde es peinlich“ – Didi Hamann geht auf Trainer Tullberg losNach dem 2:1-Sieg des BVB geht Didi Hamann auf BVB-Interimstrainer Mike Tullberg los.

Weiterlesen »

BVB-Aktie unbeeindruckt: BVB-Pleite in Bologna: Trainer Sahin vor dem AusDen Wunsch für seinen Herzensclub verkündete Nuri Sahin schon vor seinem offiziellen Aus als Trainer von Borussia Dortmund.

Weiterlesen »

BVB-Aktie knapp im Plus: BVB-Pleite in Bologna: Trainer Sahin vor dem AusDen Wunsch für seinen Herzensclub verkündete Nuri Sahin schon vor seinem offiziellen Aus als Trainer von Borussia Dortmund.

Weiterlesen »

BVB verpatzt Start unter Kovac: Sky-Experte Hamann ätzt gegen drei StarsFür den BVB zu spielen, sei als Spieler eine Chance und eine Verantwortung. 'Dieser Verantwortung werden die Spieler seit Wochen und Monaten nicht gerecht.'

Weiterlesen »

'Didi, du weißt es ja selbst': Hamann löchert Kovac mit kritischen Fragen zu BrandtVor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum entbrennt zwischen BVB-Coach Niko Kovac und TV-Experte Didi Hamann eine Diskussion um Julian Brandt.

Weiterlesen »

BVB verpatzt Start unter Kovac: Sky-Experte Hamann platzt der KragenFür den BVB zu spielen, sei als Spieler eine Chance und eine Verantwortung. 'Dieser Verantwortung werden die Spieler seit Wochen und Monaten nicht gerecht.'

Weiterlesen »