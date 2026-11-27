Bayern reist mit großen Ausfällen und reichlich Unruhe an. Warum Hamann dem HSV trotzdem vor allem einen Trumpf zutraut.

Das Top-Spiel gegen den FC Bayern könnte durch die vielen Verletzten spannend werden. Sky-Experte Didi Hamann schätzt in der MOPO die Chancen des HSV ein.

Für viele Fans ist es der Höhepunkt der Saison, denn ein größerer Gegner wird nicht mehr im Volkspark auftauchen. Die Bayern kommen – und mit ihnen die Hoffnung auf einen erneuten Hamburger Paukenschlag. Diesmal aber wird das Topspiel zum Humpel-Highlight. Sky-Experte Dietmar Hamann glaubt, dass genau das dem HSV in die Karten spielen könnte.

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Ein Münchner Topstar nach dem anderen verletzte sich zuletzt. Entsprechend gerupft reist der Rekordmeister in den Volkspark. Manuel Neuer, Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies fallen aus, dazu könnte sich Michael Olise gesellen. Dem HSV fehlen mit Nicolai Remberg, Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga sowie Yussuf Poulsen vier Stammspieler.