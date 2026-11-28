Sky-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus verurteilen die Rote Karte für Joshua Kimmich scharf. Sie sehen darin ein Symptom für die Krise beim FC Bayern München.

Der FC Bayern München endete das Auswärtsspiel in Hamburg am 28.11.2026 mit einem torlosen Unentschieden, doch der Fokus lag nicht auf dem sportlichen Ergebnis. Im Zentrum der Debatte stand die Rote Karte für Kapitän Joshua Kimmich, die das Team massiv schwächte. Sky-Experte Dietmar Hamann bezeichnete das Verhalten des Mittelfeldchefs als unentschuldbar und betonte, dass Kimmich seiner Mannschaft damit schweren Schaden zugefügt habe.

Kimmichs Rote Karte in Hamburg

Die Eskalation ereignete sich im Spielverlauf, als sich Joshua Kimmich hinreißen ließ, den norwegischen Spieler Alexander Rössing-Lelesiit an den Haaren zu ziehen. Schiedsrichter ahndete diese tätliche Auseinandersetzung mit der sofortigen Platzverweisung. Diese Disziplinarmaßnahme hat schwerwiegende Konsequenzen für den FC Bayern, da Kimmich durch die Gelb-Rote Karte sicher mindestens zwei weitere Spiele aussetzen wird.

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Dietmar Hamann ließ nach der Partie keine Zweifel an seiner Einschätzung. Für den 53-jährigen Analytiker gab es keine Rechtfertigung für dieses Verhalten. Er stellte klar, dass ein solch unnötiger Fehlgriff im Profifußball die eigene Mannschaft in entscheidenden Momenten schwächt und die Chancen auf einen Sieg drastisch reduziert. Der Vorfall in Hamburg ist damit mehr als nur ein individueller Fehler, sondern ein strategischer Nachteil gegen einen starken Gegner.

Matthäus sieht Symptom der Vereinskrise

Lothar Matthäus, der mit 150 Länderspielen Rekordnationalspieler Deutschlands ist, ging in seinen Kommentaren noch einen Schritt weiter. Der 65-Jährige deutete die Reaktion von Kimmich nicht nur als individuellen Aussetzer, sondern als ein mögliches Symptom für die angespannte Gesamtsituation beim deutschen Rekordmeister. Für ihn ist der Blackout ein klares Zeichen dafür, dass im Verein grundlegend etwas nicht stimmt. Matthäus stellte dabei einen direkten Zusammenhang zur anhaltenden Debatte um die Gesundheit von Jamal Musiala her. Er argumentierte, dass die allgemeine Unsicherheit und der Stress im Lager im Kopf der Spieler haften bleiben. Diese psychische Belastung führte dazu, dass Kimmich auf die Provokation durch Rössing-Lelesiit so überzogen und unnötig reagierte. Es ist ein Indiz für die emotionale Instabilität, die derzeit die Mannschaft durchzieht.

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Der Sky-Experte übte darüber hinaus scharfe Kritik an der aktuellen Führung und der sportlichen Ausrichtung. Er räumte ein, die Bayern über zwei bis zweieinhalb Jahre hinweg über den grünen Klee gelobt zu haben. Seitdem habe sich die Situation jedoch gewandelt, und man könne den Verein aktuell an allen Ecken und Enden kritisieren. Für Matthäus ist der aktuelle Weg, den der FC Bayern einschlägt, fundamentally falsch und führt nicht zum gewünschten Erfolg.

Hoeneß und Rummenigge im Blick

Der Hintergrund der aktuellen tension ist die anhaltende Sorge um die Gesundheit von Jamal Musiala. Seit Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsratschef Karl-Heinz Rummenigge öffentlich über die Folgen von Musialas Absenz gesprochen haben, ist das Wohlbefinden des 23-Jährigen zum Dauerthema geworden. Hoeneß, 74 Jahre alt, bezeichnete die Situation bereits als Dilemma für den Klub, da die neurologische Dysfunktion des Nationalspielers ungewiss ist.

Karl-Heinz Rummenigge, 71 Jahre alt, teilte diese Besorgnis und wies auf die strategischen Schwierigkeiten hin, die sich daraus für den FC Bayern ergeben. In Hamburg fehlte Musiala erneut, diesmal aufgrund einer Muskelverletzung, was die Offensive weiter schwächte. Die Kombination aus physischen Ausfällen und psychischem Druck scheint die Mannschaft zu überfordern, was sich in der Disziplinlosigkeit von Kapitän Kimmich widerspiegelt.

Konsequenzen und Ausblick

Die Rote Karte für Joshua Kimmich bedeutet für den FC Bayern einen massiven personellen Ausfall in zentralen Bereichen des Feldes. Mit mindestens zwei spielfreien Partien wird der Kapitän der Aufstellung der nächsten Wochen fehlen. Dies stellt die Führung um Trainer und Management vor die Frage, wie sie die Motivation und Disziplin der Mannschaft trotz der anhaltenden Krisendebatte um Musiala stabilisieren können. Die Kritik von Hamann und Matthäus unterstreicht die Dringlichkeit, wieder zu einer ruhigen und fokussierten Spielweise zurückzukehren.