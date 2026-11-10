Hamas beschlagnahmt dringend benötigte Zelte nach schweren Überschwemmungen in Gaza. Die Terrorgruppe profitiert finanziell, während 1,4 Millionen Binnenflüchtlinge in prekären Verhältnissen leben.

Die humanitäre Lage im Gaza streifen hat sich durch sintflutartige Regenfälle massiv verschlechtert. Der heftige Niederschlag hat weite Teile des Küstenstreifens überschwemmt, wobei besonders die Unterbringung von rund 1,4 Millionen Binnenflüchtlingen in Zelte n schwer betroffen ist. Die Hamas nutzt diese Notlage jedoch nicht zur Linderung, sondern beschlagnahmt offiziell von Hilfsorganisationen bereitgestellte Zelte. Der Zweck dieser Maßnahme ist offenbar der finanzielle Gewinn der Terrororganisation durch Kontrolle der Verteilung.

Ursachen und Mechanismen der Zelt-Beschlagnahme

Die geografische Lage Gazas direkt am Mittelmeer und der sandige Boden machen das Gebiet extrem anfällig für Überschwemmungen. In den vergangenen Tagen führte dieser Umstand in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens zu katastrophalen Zuständen. Eine Sandaufschüttung brach zusammen und stürzte auf Zelte, wobei mehrere Menschen ums Leben kamen. Schätzungsweise 70.000 Zelte sind durch das Wasser unbrauchbar geworden. Die Hamas beschlagnahmte viele der im Rahmen eines Qualitätsverbesserungsprogramms der Vereinten Nationen verteilten neuen Zelte, um sie gewinnbringend zu verkaufen.

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Rolle der Hamas und palästinensischer Beamter

Die Hamas zeigt ein systematisches Muster, bei dem sie auf Kosten der Zivilbevölkerung verdient. Neben der Besteuerung oder Kontrolle des Handels mit wichtigen Gütern verhindert die Terrorgruppe auch die Einfuhr ausreichender Baumaterialien für Unterkünfte. Henry Bodkin, Jerusalem-Korrespondent des Telegraph, berichtet, dass die Hamas die Verteilung der Zelte kontrolliert, um Profit zu schlagen. Palästinensische Beamte wurden zuvor von der Hamas vorgeladen und gezwungen, Erklärungen zu unterschreiben, die ihnen den Zutritt zu den betroffenen Gebieten untersagen. Diese Beamten hatten zuvor mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ein Projekt gestartet, um die Zeltqualität zu verbessern.

Diplomatische Kritik und aktuelle Zahlen

Nach Angaben der Vereinten Nationen stecken rund 150.000 Zelte außerhalb des Gazastreifens fest und warten auf die israelische Genehmigung zur Einfuhr. Die israelische Koordinierungsstelle für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (Cogat) erklärte, dass in den vergangenen Monaten 91.000 Zelte sowie mehr als 8.200 Lastwagen mit Planen, Decken und Winterkleidung in den Gazastreifen gelangt seien. Am Dienstag kritisierte das Board of Peace Israel scharf. Das Gremium, das von Donald Trump geführt wird, überwacht den Waffenstillstand sowie den Wiederaufbau des Gazastreifens. Es bezeichnete die Überschwemmungen und den Wintereinbruch als humanitären Notstand. Das Board deutete an, dass Israel die Situation hätte verhindern können, indem es die Einfuhr der benötigten Materialien ermöglicht hätte.

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Humanitäre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung

Die Kombination aus Überschwemmungen und der Verweigerung oder Beschlagnahme von Schutzmaterialien führt zu einer dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen. Die 1,4 Millionen Binnenflüchtlinge sind auf die Zelten angewiesen, die durch die Regenfälle zerstört wurden. Die Hamas nutzt diese Abhängigkeit aus, um durch Kontrolle der Zeltverteilung zusätzliche Einnahmen zu generieren. Dies geschieht trotz der akuten Gefahr durch den anstehenden Winter und die bereits vorhandenen Überschwemmungen. Die internationale Gemeinschaft und Hilfsorganisationen stehen vor der Herausforderung, Zugang zu den betroffenen Gebieten zu erhalten und die Verteilung von Hilfsgütern sicherzustellen, was durch die Maßnahmen der Hamas erschwert wird.

Zukünftige Entwicklungen und politische Implikationen

Die Situation im Gazastreifen bleibt hochgradig instabil. Die Beschaffung und der Schutz von Unterkünften für die Zivilbevölkerung sind dringend erforderlich, um weitere Verluste an Menschenleben und weitere Schäden durch die Witterungsbedingungen zu vermeiden. Die Hamas wird weiterhin versuchen, ihre Kontrolle über die Hilfsgüterverteilung zu festigen. Israel steht unter Druck, die Einfuhren von Zeltmaterial und anderen notwendigen Gütern zu beschleunigen. Das Board of Peace hat bereits Kritik geübt, was auf eine mögliche internationale Intervention oder weitere diplomatische Schritte hindeutet. Die Weltgemeinschaft muss nun handeln, um die humanitäre Katastrophe in Gaza einzudämmen und den Zugang für Hilfsorganisationen zu gewährleisten.