Hamas lässt drei Geiseln frei, doch Schicksal von weiteren bleibt unklar

Nach Drohungen, die Freilassung von Geiseln auszusetzen, gab die Hamas nach und ließ drei Männer frei. Die Geiseln wurden an das Rote Kreuz übergeben. Die Freilassung ist ein Teil eines Abkommens zwischen Israel und der Hamas.

Die Hamas drohte Israel mit der Aussetzung der nächsten Freilassung von Geiseln. Nach Vermittlungsgesprächen gab die Terrororganisation jedoch nach. Am Samstagmorgen wurden drei weitere Männer, die von der Hamas und dem Islamischen Dschihad entführt wurden, freigelassen. Die Freilassung der Geiseln wurde in einer Fernseh-Liveübertragung dokumentiert, in der sie an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden.

Sagui Dekel-Chen hatte versucht, die Terroristen abzuwehren, die in den Grenzort eingedrungen waren, wie sein Vater, Jonathan Dekel-Chen, der Deutschen Presse-Agentur im vergangenen Sommer erzählte. Während seiner Geiselhaft wurde Dekel-Chen, der auch US-amerikanischer Staatsbürger ist, zum dritten Mal Vater und verpasste den ersten Geburtstag seiner jüngsten Tochter. Seine älteste Tochter frage jeden Tag nach ihrem Vater, ob er zurückkomme, sagte seine Frau israelischen Medien zufolge. Jonathan Dekel-Chen geht davon aus, dass seinem Sohn nach der andauernden Folter in Geiselhaft ein langer und schwerer Weg zurück ins Leben bevorsteht.Alexander Trufanov arbeitete nach Angaben des Forums der Geiselangehörigen als Ingenieur. Der Mann, der auch russischer Staatsbürger ist, wird auch Sascha genannt, was im Russischen eine Kurzform für den Namen Alexander ist. Bei dem Terrorüberfall wurde Trufanovs Vater getötet, seine Mutter, Großmutter und Partnerin wurden ebenfalls entführt. Die drei Frauen kamen im Rahmen eines ersten Abkommens zwischen Israel und der Hamas frei. Der junge Mann ist in der Gewalt des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ). Die Terrororganisation veröffentlichte mehrere Videos des 29-Jährigen. In einem Clip im November 2024 beschrieb Trufanov unter anderem die harten Umstände der Geiselhaft. 'Ich bin glücklich zu sehen, dass mein Sohn lebt und er in der Lage ist, unter den schrecklichen Umständen in Gefangenschaft zu überleben', sagte seine Mutter nach der Veröffentlichung der Aufnahmen. In seinem Gesicht sehe sie jedoch Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, sie mache sich Sorgen um seine körperliche und seelische Gesundheit, so die Frau. Auch Russland schaltete sich in den Fall ein und pochte eigenen Angaben gegenüber hochrangigen Vertretern der Hamas darauf, dass Trufanov im Rahmen des Abkommens zwischen Israel und der Hamas freikommt. Moskau unterhält traditionell enge Beziehungen zu vielen Palästinenser-Organisationen, auch zur Hamas. Israelische Medien meldeten unter Berufung auf den russischen Botschafter in Israel, Anatoli Wiktorow, dass Trufanovs gesundheitlicher Zustand nicht gut sei. Er soll Berichten zufolge während seiner Entführung verletzt worden sein.Iair Horn, 46 Jahre alt, wurde nach Angaben des Forums der Geisel-Familien in Argentinien geboren, die Familie wanderte später nach Israel aus. Terroristen entführten Horn vor mehr als 16 Monaten aus seinem Haus. Auch sein jüngerer Bruder, der damals zu Besuch war, wurde verschleppt. Er wird weiterhin im Gazastreifen festgehalten. Erst als im November 2023 die ersten Geiseln freikamen, erfuhren die Angehörigen israelischen Medien zufolge, dass er noch lebt. Horn gilt als großer Fußballfan. Berichten zufolge organisierte er im Kibbuz auch Feiern und war für die örtliche Kneipe verantwortlich.





