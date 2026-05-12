Hamas-Sexualisierte Gewalt in Israel-Angriff

Ein neuer Bericht bescheinigt der Hamas, systematisch sexualisierte Gewalt eingesetzt zu haben, während des Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023. Die unabhängige israelische Kommission spricht von möglichen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord-Handlungen.

Ein israelischer Soldat geht an zerstörten Häusern im Kibbuz Kfar Aza vorbei. Der Kibbutz war im Oktober von Hamas -Terroristen angegriffen worden. Viele Bewohner wurden ermordet.

Ein neuer, brisanter Bericht sorgt für Entsetzen: Eine unabhängige israelische Kommission kommt zu dem Schluss, dass die Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 gezielt und systematisch sexualisierte Gewalt eingesetzt hat – und das offenbar in erschütterndem Ausmaß. Nach zwei Jahren Untersuchung heißt es unmissverständlich: "sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt systematisch, weitverbreitet und integraler Bestandteil der Angriffe vom 7. Oktober und ihrer Folgen".

Die Ermittler zeichnen ein Bild des Grauens – mit Taten von "extremer Grausamkeit und tiefem menschlichem Leid", die "häufig" darauf abzielten, "und Demütigung zu verstärken". Die Vorwürfe wiegen schwer: "An mehreren Orten und in verschiedenen Phasen des Angriffs – einschließlich während der Entführung, des Transports und der Gefangenschaft – setztenendete offenbar nicht mit der Verschleppung.

"Sexualisierte Folter setzte sich während der Gefangenschaft in Gaza über längere Zeiträume fort. In einigen Fällen dauerte der sexuelle und geschlechtsspezifische Missbrauch von Geiseln über Monate an.

" Viele Opfer hätten nicht überlebt, "andere leiden weiterhin unter tiefgreifenden Traumata". Die Kommission spricht von möglichen "Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord-Handlungen". Ziel sei es auch gewesen, "sicherzustellen, dass das Leid der Opfer nicht geleugnet, ausgelöscht oder vergessen wird". Parallel dazu zieht Israel politisch die Schrauben an – mit einem historischen Schritt: Das Parlament hat die Einrichtung eines Sondertribunals beschlossen, das mutmaßliche Beteiligte am Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 vor Gericht bringen soll.

Das brisante Detail: Die Richter können die Todesstrafe verhängen! Mit 93 zu 0 Stimmen ging das Gesetz durch die Knesset. Die übrigen 27 der insgesamt 120 Abgeordneten enthielten sich oder waren abwesend. Die Prozesse sollen öffentlich per Livestream übertragen werden – ein Einspruch gegen Urteile vor regulären Gerichten ist nicht vorgesehen.

Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm und warnen, das Recht auf ein faires Verfahren könne so untergraben werden.am 7. Oktober 2023 waren nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet worden. 251 Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt. In den sich anschließenden Kriegsjahren wurden nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas-Behörden im Gazastreifen mehr als 72.000 Menschen getötet





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