Hamas stoppt Geiselfreisetzungen - Israel droht mit neuer Eskalation

Die Hamas hat die geplante Freilassung israelischer Geiseln ausgesetzt und damit für eine neue Eskalation im israelisch-palästinensischen Konflikt gesorgt. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant reagierte mit scharfen Worten und Drohungen. Er warnte die Hamas vor einem neuen, noch intensiveren Krieg, der mit der vollständigen Niederlage der Hamas und der Freilassung aller Geiseln enden werde. Die Hamas begründet den Stopp der Geiselfreilassungen mit Verstößen Israels gegen die Vereinbarungen, insbesondere im Hinblick auf die Lieferung von Hilfsgütern und die Tötungen palästinensischer Zivilisten während der Waffenruhe.

Hamas , Geiselfreisetzungen vorerst ausgesetzt. Israels Verteidigungsminister, Yoav Gallant , reagierte mit Wut und Drohungen. Gallant warnte die Hamas , dass die Tore der Hölle für sie geöffnet würden, wenn sie die israelischen Geiseln bis Samstag nicht freilässt. 'Wenn die Hamas die israelischen Geiseln bis Samstag nicht freilässt, werden die Tore der Hölle für sie geöffnet, genau wie es der Präsident der Vereinigten Staaten versprochen hat', sagte er in einer Erklärung seines Ministeriums.

Ob die Hamas bis Samstag alle israelischen Geiseln oder nur drei freilassen soll, wie es in den Vereinbarungen vorgesehen ist, gab Gallant nicht bekannt. 'Der neue Gaza-Krieg wird sich in seiner Intensität vom vorherigen, vor der Waffenruhe, unterscheiden – und er wird nicht enden, ohne dass die Hamas besiegt und alle Geiseln freigelassen sind', fügte der Minister hinzu. Für die rund zwei Millionen Gaza-Bewohner wäre das eine Katastrophe. Vermittler in Kairo Hamas-Vertreter führten unterdessen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Gespräche mit den Vermittlern in dem Konflikt. Dabei gehe es auch um die Möglichkeit, die Entscheidung zur Aussetzung der Geiselfreilassungen zu revidieren. Hamas hatte den Stopp der Geiselfreilassungen mit Verstößen Israels gegen die Vereinbarungen begründet. Hilfslieferungen wie Wohncontainer und Zelte sowie schwere Baumaschinen zur Räumung von Trümmern würden nicht in ausreichendem Maße geliefert. Zudem seien während der Waffenruhe 92 Palästinenser durch israelisches Feuer getötet worden. Die israelische Behörde Cogat wies die Vorwürfe zu den Hilfslieferungen auf Anfrage zurück. Während der Waffenruhe seien rund 15.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gefahren. Sie hätten Lebensmittel, Trinkwasser, Treibstoff, Medikamente, medizinische Ausrüstung, Zelte, Unterkünfte und schweres Räumgerät transportiert.





