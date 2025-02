Hamas stoppt Geiseln-Freilassungen - Waffenruhe im Gazastreifen gefährdet

Die Hamas hat die nächste Freilassung israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit verschoben, wodurch die ohnehin brüchige Waffenruhe im Gazastreifen gefährdet ist. Die Hamas wirft Israel Verstöße gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vor, während Israel die Vorwürfe zurückweist. Ägypten und Katar als Vermittler versuchen, den Waffenstillstand zu erhalten.

Die Hamas hat die für diesen Samstag vorgesehene nächste Freilassung israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit verschoben. Hamas -Sprecher Abu Obeida teilte mit, dass Israel die Vereinbarung zur Waffenruhe nicht einhalte. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat die Armee, die noch im Gaza streifen stationiert ist, in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Ägypten und Katar als Vermittler im Nahost-Konflikt sind sehr besorgt über die Entwicklung und würden ihr Bestes tun, um den Waffenstillstand zu erhalten, sagte ein ägyptischer Beamter der Deutschen Presse-Agentur. Der Beamte forderte, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Gespräche über die zweite Phase der Waffenruhe beginnen solle, die eigentlich vergangene Woche aufgenommen werden sollten. Netanjahu versuche, die Vereinbarung mit der Hamas zu brechen, um nicht zur zweiten Phase der Vereinbarung übergehen zu müssen, kritisierte der Ägypter. Eigentlich hätte die islamistische Hamas kommenden Samstag drei weitere Geiseln freilassen sollen. Dies werde erst möglich, wenn sich Israel wieder an die Vereinbarungen halte, sagte Obeida nun. Die Hamas stehe aber grundsätzlich zu den Vereinbarungen über die seit dem 19. Januar für zunächst sechs Wochen geltende Waffenruhe und den Austausch von Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser, bekräftigte Obeida. Die Hamas wirft Israel Verstöße gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vor. Israel hingegen weist die Vorhaltungen der Hamas zurück und wirft den Islamisten seinerseits Verstöße vor. Der israelische Regierungssprecher David Mencer wies insbesondere Vorwürfe zurück, Israel blockiere Hilfslieferungen für die mehr als zwei Millionen Bewohner des Gazastreifens. Verteidigungsminister Israel Katz bezeichnete die Ankündigung der Hamas als gravierenden Verstoß gegen das Waffenruheabkommen und die Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln. «Ich habe die IDF angewiesen, sich mit höchster Alarmbereitschaft auf jedes mögliche Szenario in Gaza vorzubereiten und die Ortschaften (am Rande des Gazastreifens) zu schützen», sagte er. Bisher 16 Geiseln freigelassen Seit Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg am 19. Januar hat die Hamas bei fünf Freilassungsaktionen 16 von insgesamt 33 israelischen Geiseln freigelassen, die während der ersten Phase der dreistufigen Vereinbarung von der Hamas übergeben werden sollen. Außerdem ließ die Terrororganisation fünf Thailänder frei, dies aber nicht als Teil der Vereinbarung mit Israel. Im Gegenzug entließ Israel 583 inhaftierte Palästinenser von vorgesehenen 1.904 Häftlingen. Angehörige bitten Vermittler um Hilfe Das israelische Forum der Angehörigen bat die in dem Konflikt vermittelnden Länder um Unterstützung.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

HAMAS ISRAELS WAFENRUHE GAZA GEISELN ÄGYPTEN KATER

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Waffenruhe im Gazastreifen: Geiseln sollen freikommenIsrael und die Hamas haben nach mehr als 15 Monaten Krieg eine Waffenruhe vereinbart. Im Gegenzug für die Freilassung von palästinensischen Häftlingen sollen 33 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigelassen werden.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Israel tauscht Geiseln gegen Palästinenser-HäftlingeEine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas soll am Sonntagmorgen in Kraft treten. Im Gegenzug für die Freilassung von 33 israelischen Geiseln werden 1.904 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Zu den freizulassenden Palästinensern gehören auch verurteilte Mörder. Details zur zweiten und dritten Phase des Abkommens, die ein dauerhaftes Ende des Krieges und einen vollständigen Abzug Israels aus dem Gazastreifen vorsehen, sollen in der ersten Phase geklärt werden.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: Tausende Palästinenser gegen 33 israelische GeiselnIsrael und die Hamas vereinbaren eine sechswöchige Waffenruhe im Gazastreifen. Im Gegenzug für die Freilassung von 33 israelischen Geiseln sollen 1.904 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen: 33 Geiseln sollen freigelassen werdenNach intensiven Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas ist eine sechswöchige Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart worden. In der ersten Phase sollen 33 Geiseln freigelassen und Hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Der Grenzübergang Rafah soll wieder geöffnet werden, um die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zu intensivieren.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Gazastreifen hält - Geiseln sollen freigelassen werden, Abzug Israels aus dem Südlibanon verzögert sichDie Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen hält. Vier weitere Geiseln sollen heute freigelassen werden. Der Abzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon wird jedoch um einige Tage verschoben, da die libanesische Armee nicht schnell genug nachrücken kann. Die USA drücken auf eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Israel fordert das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) auf, seine Arbeit in Jerusalem zum Monatsende einzustellen.

Weiterlesen »

Waffenruhe im Libanon und Gazastreifen verlängert - Geiseln freigelassenDie fragile Waffenruhe im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah wurde um drei Wochen verlängert. Israel und die Hamas vereinbarten die Freilassung einer israelisch-deutschen Geisel im Austausch für die Rückkehr vertriebener palästinensischer Zivilisten aus dem Süden des Gazastreifens. Die Waffenruhe-Vereinbarung sieht vor, dass in einer ersten Phase innerhalb von sechs Wochen 33 aus Israel Entführte freigelassen werden

Weiterlesen »