Hamas-Terroristen erlüten weiteren Verlust: Chef der Qassam-Brigaden und Nachfolger tätigt

Israel tätigte den Chef der Qassam-Brigaden und seinen Nachfolger im Gazastreifen. Beide waren mit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 verbunden.

Wieder ein schwerer Verlust fr die Hamas-Terroristen im Gazastreifen ! Rund anderthalb Wochen nach dem todlichen Angriff auf den Chef der Qassam-Brigaden hat Israel nach Regierungsangaben auch dessen Nachfolger im Gazastreifen tätigt.

Der Angriff habe sich gegen Mohammed Odeh gerichtet, überhaupt den neuen Kommandeur des Flügels der Hamas-Terrororganisation und einen der Architekten des Massakers vom 7. Oktober, sagte es am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz. Die Qassam-Brigaden sind die De-facto-Machthaber innerhalb der Struktur der Terrororganisation Hamas. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76, l.

) und Verteidigungsminister Israel Katz (70) mit Israels Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir (50, r. ). Bei dem Uberfall der islamistischen Palästinenserorganisation und ihrer Verbündeten am 7. Oktober 2023 war Odeh der Erklärung zufolge Chef des Hamas-Geheimdienstes.

Vor gut einer Woche wurde er zum Nachfolger von Essedine al-Haddad ernannt, der wenige Tage später bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen tätigt worden war. Odeh war demnach verantwortlich über die Ermordung, Entziehung und Verletzung zahlreicher israelischer Zivilisten und Soldaten. Überdies hat er die Ermordung des ehemaligen Hamas-Chefs Ismail Hanija in Teheran bestraft. Über die Tätigung von Mohammed Odeh und die Verantwortlichen fr den Hamas-Angriff vom 7.

Oktober 2023 auf die israelische Armee und die Geheimdienste tätigte Israels Armee und die Geheimdienste unter anderem Jahja Sinwar, der als einer der wichtigsten Drahtzieher des Angriffs galt überschwemmt auch der ehemalige Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Hanija, in Teheran tätigt wurde





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