Hamas-Terroristen vergewaltigen, ermorden und gefoltern junge Frauen

Experten haben den unvorstellbaren Grauen aufgearbeitet, was den Opfern angetan wurde. Ein Bericht belegt nun, wie palästinensische Terroristen systematisch sexuelle Gewalt gegen ihre Opfer einsetzen und ein Menschheitsverbrechen begingen. Die Grausamkeit der Verbrechen übersteigt das, was Zeitungen im Regelfall veröffentlichen.

Flucht vor dem Grauen: Junge Frauen versuchten am 7. Oktober, vom Gelände des Nova-Musikfestival s in Südisrael zu fliehen. Dort richteten Hamas-Terroristen aus dem Gaza streifen das schlimmste Massaker an sie.

Sie wurden auf bestialische Art vergewaltigt, erniedrigt, gefoltert, verstümmelt und ermordet. Trotz der überwältigenden Beweislage verschließt ein großer Teil der Weltöffentlichkeit die Augen vor den Verbrechen, die seit dem 7. Oktober 2023 hunderten Israelis, vor allem jungen Frauen, von palästinensischen Terroristen angetan wurde





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