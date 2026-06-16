Hamas-Unterstützer sollen Terrorakte in Europa geplant haben

Die Bundesanwaltschaft vermutet, dass die islamistische Palästinenserorganisation einen konkreten Terroranschlag in Europa ins Auge gefasst hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Waffen für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa genutzt werden sollten.

In Berlin sollen Hamas -Unterstützer Terrorakte in Europa geplant haben. Die Bundesanwaltschaft vermutet, dass die islamistische Palästinenserorganisation einen konkreten Terroranschlag in Europa ins Auge gefasst hatte.

Nach den Festnahmen von insgesamt neun mutmaßlichen Hamas-Anhängern seit dem Herbst vermutet die Bundesanwaltschaft, dass die islamistische Palästinenserorganisation in dem Fall schon einen konkreten Terroranschlag in Europa ins Auge gefasst hatte. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sei davon auszugehen, sagte Generalbundesanwalt Jens Rommel beim Jahresgespräch der Karlsruher Behörde. Bei einem der Beschuldigten sei ein vorgefertigtes Bekennervideo gefunden worden. Darin sei ein Anschlag um den zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel angekündigt worden, also um den 7.

Oktober 2025 herum. Die ersten drei der neun Tatverdächtigen waren am 1. Oktober 2025 in Berlin festgenommen worden. Sie sollen spätestens seit dem Sommer 2025 in den Transport von Waffen und Munition verwickelt gewesen sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Waffen für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa genutzt werden sollten. In den Folgemonaten wurden in dem Zusammenhang weitere sechs Männer in Deutschland und anderen europäischen Ländern festgenommen - zuletzt Ende Mai in Dänemark, zuvor auch in Großbritannien und Zypern. Einer der Beschuldigten soll der Bundesanwaltschaft zufolge in Österreichs Hauptstadt Wien Waffen gelagert haben. Ende März hatte das Berliner Kammergericht bereits vier Mitglieder einer Hamas-Untergrundzelle zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Nach Überzeugung des Gerichts suchten die Männer als Auslandsoperateure der Hamas unter anderem nach Waffendepots in Deutschland, Polen, Dänemark und Bulgarien. Sie wurden der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Damit entschied erstmals ein Oberlandesgericht in Deutschland, dass es sich bei der Hamas um eine terroristische Vereinigung im Ausland im Sinn des deutschen Strafgesetzbuchs handle





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hamas Terrorismus Europa Deutschland Berlin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die FIFA-WM 2026: Eine Rückschau auf die Soccer-Vergangenheit und die Gegenwart ohne EA1994 gastierten die USA als ungewöhnlicher Gastgeber der Fußball-WM. Gleichzeitig erlebte die Videospielwelt eine Blütezeit von Fußballtiteln wie 'FIFA International Soccer' und 'Sensible Soccer'. 32 Jahre später kehrt die WM nach Nordamerika zurück, doch diesmal hat die FIFA selbst ein Spiel entwickelt, nachdem die langjährige Partnerschaft mit EA endete. Ein Kommentar zur Marktentwicklung und den verpassten Chancen.

Read more »

Volltreffer: Die richtigen Aktien für die nächsten Wochen - die Entscheidung fällt in Kürze!Die Richtung stimmt wieder. Viele der heimischen Small und Mid Caps haben zuletzt angedeutet, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Doch das dürfte erst der Startschuss gewesen sein. Verziehen sich die dunklen

Read more »

Waffenbeschaffung: Generalbundesanwalt: Hamas plante konkret Anschlag in EuropaNeun mutmaßliche Anhänger der Hamas ließ die Bundesanwaltschaft in den vergangenen Monaten festnehmen. Jetzt gibt der Behörden-Chef bekannt: Die Anschlagspläne waren konkreter als bisher bekannt.

Read more »

Generalbundesanwalt: Hamas plante konkret Anschlag in EuropaNeun mutmaßliche Anhänger der Hamas ließ die Bundesanwaltschaft in den vergangenen Monaten festnehmen. Jetzt gibt der Behörden-Chef bekannt: Die Anschlagspläne waren konkreter als bisher bekannt.

Read more »