Hamas veröffentlicht Liste weiterer Geiseln für Samstags-Freilassung

Die Hamas veröffentlicht eine Liste mit drei weiteren Geiseln, die am Samstag im Rahmen der Waffenruhe mit Israel freigelassen werden sollen. Die Liste enthält auch einen US-amerikanischen Staatsbürger.

Die Hamas hat am Freitag eine Liste mit den Namen von drei weiteren Geiseln veröffentlicht, die am Samstag freigelassen werden sollen. Zu den Geiseln gehört laut Liste ein Mann mit US-amerikanischen Staatsbürgerschaft. Die Veröffentlichung der Liste soll ein Scheitern der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas abwenden, die nach den Drohungen der Hamas kurzzeitig gefährdet war. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bestätigte die Übermittlung der Liste.

Gemäß der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas 24 Stunden im Voraus die Namen der freizulassenden Geiseln an Israel übermitteln. Im Gegenzug sollen am Samstag auch wieder Dutzende palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Aktuell werden nach israelischen Angaben noch 76 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Von diesen dürften 36 vermutlich nicht mehr am Leben sein. Während der ersten sechswöchigen Phase der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sollen 33 Geiseln gegen 1.904 inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden. Bisher kamen bei fünf Runden 16 israelische Geiseln frei. Die Hamas ließ auch fünf Thailänder frei, die jedoch nicht Teil der Vereinbarung mit Israel waren.





