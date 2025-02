Hamas verschiebt Freilassung israelischer Geiseln, Trump plant Gaza-Übernahme

Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat die nächste geplante Freilassung drei israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit verschoben. Hamas-Sprecher Abu Obeida begründete die Entscheidung damit, dass Israel die Waffenruhevereinbarung nicht einhalte. Parallel dazu plant US-Präsident Donald Trump eine Übernahme des Gaza-Streifens, was sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene scharfe Kritik hervorruft. Trumps Pläne für eine Übernahme des Gaza-Streifens und die Erhebung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium sorgen für internationaler Unruhe.

Der Hamas -Sprecher Abu Obeida begründete die Entscheidung damit, dass Israel die Waffenruhevereinbarung nicht einhalte.

Das israelische Forum der Angehörigen der Geiseln bittet die vermittelnden Länder um Unterstützung bei der Umsetzung des Waffenruheabkommens und fordert die Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine erfolgreiche Fortsetzung des Abkommens und die sichere Rückkehr der Geiseln. US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem Sender Fox News darüber gesprochen, wie das Gaza-Streifen in einem möglichen Plan der USA für die Übernahme des Gebiets aussehen könnte. Trump antwortete auf die Frage, ob die Palästinenserinnen das Recht auf Rückkehr erhalten würden, mit einem kategorischen Nein. Er erklärte, dass die Palästinenserinnen viel bessere Unterkünfte erhalten würden, und sprach von einem dauerhaften Platz, der für sie gebaut werden würde. Eine solche Vertreibung der gut zwei Millionen Palästinenserinnen würde gegen das Völkerrecht verstoßen. Trump hatte erst kürzlich seine Übernahmepläne für das Küstengebiet bekräftigt und seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, das Gaza-Streifen zu kontrollieren und die Hamas aus dem Gebiet zu vertreiben.Bundeskanzler Olaf Scholz und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz haben Trumps Pläne für eine Übernahme des Gaza-Streifens als Skandal bezeichnet. Zusätzlich hat Trump angekündigt, Importzölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium zu erheben. Diese Zölle sollen für alle Länder gelten, einschließlich der Nachbarn Kanada und Mexiko, die erst kürzlich Zölle der USA aufgebrummt bekommen und diese nach Verhandlungen zunächst wieder abwenden konnten. Trump kündigte außerdem an, sogenannte 'gegenseitige Zölle' (reciprocal tariffs) einzuführen, wenn andere Länder ihrerseits Zölle auf US-Produkte verhängen würden. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums äußerte Sorge, dass die Stahl- und Aluminiumzölle die deutsche exportorientierte Wirtschaft belasten könnten.





