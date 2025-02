Hamas will Geiseln freilassen und Waffenruhe mit Israel fortsetzen

Nach Vermittlungsgesprächen in Ägypten hat die Hamas die Freilassung israelischer Geiseln angekündigt. Die Terrororganisation will der Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel nachkommen. Die Gespräche in Kairo seien positiv verlaufen, heißt es. Die Hamas wirft Israel vor, sich an die Waffenruhe nicht zu halten. Israel weist diese Vorwürfe zurück und droht mit einem Neubeginn des Kriegs, sollten keine weiteren Geiseln freigelassen werden.

Die islamistische Hamas hat am Samstag die Freilassung israelischer Geiseln angekündigt. Nach Vermittlungsgesprächen in Ägypten erklärte die Terrororganisation, sie sei der Umsetzung der Waffenruhe -Vereinbarung mit Israel verpflichtet. Demnach sollten drei Geiseln freigelassen werden. Die Gespräche in Kairo seien positiv verlaufen, hieß es weiter in der Mitteilung der Hamas .

Die Unterhändler Katar und Ägypten hätten versichert, dass sie weiterhin daran arbeiten würden, „Hindernisse aus dem Weg zu räumen“. Die Hamas hatte die eigentlich für Samstag vorgesehene Freilassung der nächsten Geiselgruppe zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie warf Israel vor, sich nicht an die Vereinbarung zur Waffenruhe zu halten. Israel wies dies entschieden zurück und drohte mit einem Neubeginn des Kriegs, sollten keine weiteren Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln sollen wieder palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Hamas wirft Israel vor, die Waffenruhe nicht einzuhalten. Die Hamas behauptet, Israel werde die Zahl der Hilfslieferungen, die in den zerstörten Gazastreifen einfahren dürfen, nicht erhöhen. Außerdem sollen, laut Hamas, schwere Baumaschinen zur Räumung von Trümmern und Wohncontainer nicht in ausreichendem Maße in das blockierte Küstengebiet gebracht werden. Dies wurde jedoch von israelischer Seite dementiert. Der Vorwurf der Hamas war, das Israel Lieferungen von Wohncontainern, Zelten und schweren Baumaschinen zur Räumung von Trümmern nicht in ausreichendem Maße zulasse. Zudem seien in dem abgeriegelten Küstengebiet während der Waffenruhe 92 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet worden. Die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat wies die Vorwürfe zu den Hilfslieferungen zurück. Während der Waffenruhe seien rund 15.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gefahren, hieß es. Sie hätten Lebensmittel, Trinkwasser, Treibstoff, Medikamente, medizinische Ausrüstung, Zelte, Unterkünfte und schweres Räumgerät transportiert. US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatten der Hamas ein Ultimatum gestellt, um die Freilassung der verbliebenen Geiseln zu erzwingen. Trump drohte, es werde die „die Hölle losbrechen“, falls die Hamas die Geiseln nicht wie vereinbart freilasse. Netanjahu erklärte seinerseits, dass die israelische Armee die Kämpfe wieder aufnehmen werde, falls die Hamas die Geiseln nicht freilässt. Wie viele Geiseln freigelassen werden müssten, um einen neuen Waffengang zu verhindern, ließ Netanjahu dabei offen. Israelische Medien berichteten, die Regierung in Jerusalem fordere die Freilassung aller noch lebenden Geiseln, die während der ersten Phase der Vereinbarungen zur Waffenruhe und dem Geiseldeal freikommen sollten. Das wären neun Verschleppte. Mehrere Hamas-Geiseln bereits gestorben. Die Vereinbarung über die Waffenruhe und der Geiseldeal sehen eigentlich vor, dass während einer ersten Phase nach und nach 33 Geiseln gegen 1.904 in israelischen Gefängnissen inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden. Insgesamt werden gegenwärtig noch 76 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Nach israelischen Angaben sind 36 von ihnen nicht mehr am Leben, in ihrem Fall geht es also um die Übergabe der sterblichen Überreste. Zuletzt hatte die Hamas bei fünf Austauschaktionen insgesamt 16 israelische Geiseln freigelassen. Israel setzte im Gegenzug Hunderte palästinensische Häftlinge auf freien Fuß





