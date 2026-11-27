Der Olympiasieger von 2016 blickt mit Sorge auf die Spiele 2028 in Los Angeles.

Der Olympiasieger von 2016 blickt mit Sorge auf die Spiele 2028 in Los Angeles. Fabian Hambüchen, Olympiasieger am Reck von 2016, blickt mit Sorge auf die Zukunft im deutschen Turnen.

Es sei derzeit eine „sehr schwierige Phase“, sagte der 39-Jährige am Donnerstag in Frankfurt am Main, wo er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde – viel Hoffnung auf Besserung nach zuletzt mauen Resultaten der deutschen Athletinnen und Athleten hat Hambüchen nicht: „Wir können uns glücklich schätzen, wenn sie sich als Mannschaft für Olympia qualifizieren.

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“ Das deutsche Turnen sei „nicht am Ende“, sagte Hambüchen, „aber es kommt halt nicht viel. “ Zwar verwies er auf die WM-Silbermedaille von Helen Kevric am Stufenbarren bei den Wettkämpfen in Rotterdam im Oktober, „aber das ist halt eine Person. Wir wollen uns natürlich auch als Mannschaft wieder für Olympia qualifizieren.