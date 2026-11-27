Die Olympiasieger Fabian Hambüchen und Britta Steffen plädieren für eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung Münchens. Sie sehen darin eine historische Chance für den deutschen Sport.

Deutschland strebt mit München als Bewerberstadt die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 an. Diese Initiative wird von zwei legendären Athleten unterstützt, die die Bedeutung solcher Großereignisse aus erster Hand kennen. Die Goldmedaillengewinner Fabian Hambüchen und Britta Steffen betonen, dass eine erfolgreiche Bewerbung das Land voranbringen kann.

Beide Sportler teilen ihre Faszination für die Olympischen Spiele und unterstreichen die immense Bedeutung von Heimspielen für die nationale Gemeinschaft. Für sie ist die Aussicht, als Gastgeber aufzutreten, ein entscheidender Faktor, der die Motivation und den Zusammenhalt der Bevölkerung stärken könnte.

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Hambüchen warnt vor sinkender Sportqualität

Der 39-jährige Fabian Hambüchen, der bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 die Goldmedaille gewann und zuvor 2008 Bronze sowie 2012 Silber holte, äußerte seine Ansicht zur Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports. Am Donnerstag in Frankfurt erklärte er, dass eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung massive positive Effekte haben kann. Er sieht dies als die letzte Gelegenheit, um den aktuellen Trend aufzuhalten, und kritisiert die momentane Situation im Sport und in der Gesellschaft als traurig.

Hambüchen vergleicht die aktuelle Stimmung mit seiner eigenen Motivation in der Vergangenheit. Er betont, dass die Vorstellung, Heimspiele ausrichten zu können, ihn noch härter trainieren ließ. Für ihn gibt es keine größere Motivation, als die eigenen Spiele im Heimatland erfolgreich zu gestalten. Diese innere驱动力, die er damals fühlte, sei heute bei vielen Athleten nicht mehr vorhanden.

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Mangelnder Kampfgeist in der aktuellen Generation

Der ehemalige Turnweltmeister beobachtet mit Sorge die Einstellung der heutigen Sportler. Bei der Turn-Weltmeisterschaft im Oktober in Rotterdam stellte er fest, dass die jungen Athleten zwar technisch gut sind, aber keinen ausreichenden Kampfgeist zeigen. Er ist der Ansicht, dass diese fehlende Leidenschaft und der Mangel an Willen dringend wiederhergestellt werden müssen.

Seiner Meinung nach könnte eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung genau diesen fehlenden drive zurückbringen. Das Ziel sei es, Momente zu schaffen, die in der Erinnerung der Nation verewigt bleiben. Die Heimspiele könnten als Katalysator dienen, um die mentale Stärke und den Ehrgeiz der jungen Generation wieder zu wecken.

Steffen sieht historisches Potenzial der Spiele

Die 43-jährige Ex-Schwimmerin Britta Steffen, selbst Olympiasiegerin, unterstreicht die einzigartige Stellung der Olympischen Spiele im Sportkalender. Sie erklärt, dass der Titel des Olympiasiegers einzigartig sei, da man bei anderen Erfolgen lediglich als Ex-Weltmeister oder Ex-Europameister bezeichnet wird. Die Olympischen Spiele würden alle vier Jahre stattfinden und alle Sportarten vereinen, was sie zu einem besonders speziellen Ereignis macht.

Steffen hebt hervor, dass die Zusammenführung der verschiedenen Disziplinen auf einer globalen Bühne die Spiele von allen anderen Meisterschaften abhebt. Diese historische Dimension und die rhythmische Wiederkehr tragen dazu bei, dass die Olympischen Spiele eine besondere Relevanz und Faszination für die Sportler und Zuschauer bewahren.

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Neureuther fordert gesellschaftlichen Fokus

Auch der 42-jährige Ex-Ski-Star Felix Neureuther unterstützt die Bemühungen um die Ausrichtung der Spiele. Er betont, dass es nicht nur um die Stadt München gehen sollte, sondern um ganz Deutschland. Eine solche Veranstaltung könnte ein Licht am Ende des Tunnels sein und den Menschen helfen, sich auf positive Ziele zu konzentrieren.

Neureuther sieht darin eine Chance, als Land zusammenzuwachsen und etwas zu schaffen, das langfristig Vorteile für die Gesellschaft und insbesondere für Kinder und Jugendliche bringt. Durch die Schaffung neuer Ziele soll die negative Denke überwunden und durch Optimismus ersetzt werden, wovon die junge Generation besonders profitieren würde.