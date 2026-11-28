Hamburger SV trifft am Samstag auf den FC Bayern. Details zur Startelf, Verletztenliste, Trainer-Aussagen von Vincent Kompany und Merlin Polzin sowie TV-Tipps zur Live-Übertragung.

Der Hamburger SV empfängt am kommenden Samstag den FC Bayern München zum großen Bundesliga-Duell. Der Anstoß für das hochklassige Match ist um 15.30 Uhr angesetzt. Fans und Zuschauer haben die Möglichkeit, dem Spielverlauf live im Fernsehen und per Stream zu folgen, wobei die Übertragung von Sky und WOW bereits 15 Minuten vor Kick-off beginnt.

Bayern-Kader unter Druck

Die Personalien beim FC Bayern sind nach wie vor angespannt, obwohl Vincent Kompany mit seinem Kader zufrieden ist. Trainer Vincent Kompany (40) betonte in der Abschluss-Pressekonferenz: Der Kader ist so, wie er ist. Der Anspruch bleibt trotzdem gleich. Dennoch fehlt Michael Olise (24), der sich vergangene Woche gegen Köln eine Fußprellung zugezogen hat, weiterhin. Dies kündigte Trainer Vincent Kompany (40) bei der Abschluss-Pressekonferenz an. Als positive Entwicklung gilt jedoch, dass der zurückgekehrte Luis Diaz (29) langsam mehr Spielzeit erhalten dürfte. Er kam in Lille nach einer Oberschenkelverletzung lediglich 15 Minuten zum Einsatz.

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HSV-Leidensdruck und neue Hoffnung

Auch der Hamburger SV muss in dieser Saison mit schwerwiegenden Verletzungssorgen kämpfen. Die Personalie beim HSV ist durch weitere Ausfälle zusätzlich belastet. So ergänzte Miro Muheim (28) letzte Woche in Bremen die Liste der Verletzten. Angesichts der verzwickten Lage könnte Mario Vuskovic (25) seine Bundesliga-Rückkehr feiern. Trainer Merlin Polzin (36) gab bekannt, dass Vuskovic definitiv infrage kommt, Teil des Teams zu sein, der Startelf zu sein, eingewechselt zu werden.

Live-Übertragung und Startelf

Für das Duell zwischen Hamburg und München wird eine intensive Übertragung erwartet. Anstoß ist um 15.30 Uhr, die Übertragung bei Sky und WOW beginnt 15 Minuten vorher. Zusätzlich ist die Partie bei verschiedenen Plattformen verfügbar. In der Startelf des HSV wird Lennart Karl (18) lediglich einen Offensivspieler in der Startelf haben. Dies spiegelt die strategischen Überlegungen wider, um trotz der Personalknappheit konkurrenzfähig zu bleiben.

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Auswirkungen auf die Bundesliga

Das Spiel hat erhebliche Auswirkungen auf die aktuelle Bundesliga-Saison. Für den FC Bayern ist der Sieg entscheidend, um die Tabellenführung zu festigen. Für den HSV könnte das Match den Neuanstart signalisieren. Die Performance von Spielern wie Luis Diaz und Mario Vuskovic wird hierbei eine Schlüsselrolle spielen. Die Fans erwarten ein packendes Spiel mit hoher Intensität.

Zukünftige Entwicklungen

Nach dem Spiel werden die Trainer erneut die Pressekonferenz abhalten. Vincent Kompany und Merlin Polzin werden die Leistung ihrer Teams analysieren. Für die Fans bleibt die Frage, wie sich die Verletzungslage bis zum nächsten Spiel entwickelt. Die Zukunft wird zeigen, ob die genannten Spieler ihre Form zurückgewinnen können. Bis dahin bleibt die Spannung hoch.