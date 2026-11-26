Am Isebekkanal in Hamburg-Harvestehude hat der Fund von vermeintlichen Leichenteilen am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Stundenlang waren Ermittlerinnen und Ermittler am Kanal. Am Ende stellte sich heraus: einen Toten gibt es gar nicht.

Ein Spaziergänger hatte am Nachmittag etwas im Isebekkanal entdeckt, das aussah wie ein menschlicher Unterschenkel. Kurz darauf entdeckten Polizei kräfte auch weitere vermeintliche Leichenteile im Umfeld.

Die Polizei sprach zunächst von einem abgetrennten Unterschenkel - die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Polizei sperrte die Bogenstraße und auch die Umgebung weiträumig ab. Ein Boot der Wasserschutzpolizei suchte den Kanal ab. Auch die Spurensicherung rückte an, sogar eine Rechtsmedizinerin wurde gerufen und Taucher gingen ins Wasser.

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Erst nach mehr als drei Stunden kam die Wende, als die Ermittlerinnen und Ermittler den Fund schließlich aus dem Isebekkanal holten: Es waren keine menschlichen Knochen, sondern offenbar Teile einer täuschend echt aussehenden Puppe. Unklar ist, wer die Puppe entsorgt hat. Einigung im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie erzieltIm Streit um ein Reizgas-Spray, das sie bei sich hatte, hatte der Polizist die Frau laut der Richterin so kraftvoll zur Seite geschoben, dass sie sich schwer verletzte.