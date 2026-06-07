Hamburg: Leben am Wasser, Tradition und Innovation

Die Sendung "Rund um den Michel" beleuchtet das vielfältige Leben in Hamburg. Von Menschen, die Traditionen bewahren und miteinander verbunden sind, über den Hamburger Hafen als wirtschaftliches Zentrum bis hin zur Feier des 400-jährigen Bestehens der Reeperbahn. Zudem wird das Frühlingserwachen in der Stadt mit ihren blühenden Gärten und Wasserlandschaften thematisiert. Auch auf Forschungseinrichtungen und neue Stadtteile wie das Überseequartier wird ein Blick geworfen. Im Mittelpunkt stehen Geschichten über Menschen, die mit Leidenschaft und Einsatz ihr Hamburg gestalten.

Hamburg ist Leben am Wasser. Elbe und Alster locken zur Erholung und zum Sporttreiben, aber Hamburg bietet noch mehr. Die Sendung erzählt von Menschen, die Traditionen bewahren, ihre Begeisterung weitergeben und Hamburg mit ihrem Zusammenhalt prägen.

Der Hamburger Hafen ist ein Sehnsuchtsort und das wirtschaftliche Herz des Nordens. Damit es gleichmäßig schlägt, braucht es viele zupackende Hände. Hamburg feiert 400 Jahre Reeperbahn, doch St. Pauli ist viel mehr als Neonlicht und Nachtleben. Im Frühling erwacht die Stadt zu neuem Leben - unterwegs in den blühenden Gärten und der lebendigen Wasserlandschaft Hamburgs.

Es blüht und grünt in der gesamten Stadt. Rund um den Michel macht Lust auf den Frühling in Hamburg! Seien Sie dabei! In Hamburg gibt es viele Forschungseinrichtungen.

Was passiert eigentlich hinter den für die Allgemeinheit häufig verschlossenen Türen? Hamburg lebt von Menschen, die anpacken, träumen und Wärme schenken. Rund um den Michel stellt einige von ihnen vor. Es gibt viel Schönes in Hamburg - Elbe und Alster natürlich.

Aber es entsteht auch immer wieder Neues, zum Beispiel das Überseequartier.

"Rund um den Michel" präsentiert Geschichten mitten aus dem Hamburger Leben - komische, spannende, nachdenkliche und schräge. Rund um den Michel hat sich auf die Suche begeben und Menschen gefunden, die mit Herzblut und Einsatz für eine Sache einstehen





ndr / 🏆 68. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hamburg Elbe Alster Hafen Reeperbahn St. Pauli Frühling Überseequartier Michel Forschung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann liegt bewusstlos in Fluss: Zwei Passanten retten einem Menschen wohl das LebenEin Mann stürzt wegen eines medizinischen Notfalls einen Uferabhang hinunter und bleibt bewusstlos in einem Fluss liegen. Zwei aufmerksame Passanten eilen zu Hilfe.

Read more »

Hamburg hat bundesweit höchsten Wert an OrganspendernHamburg (lno) - In Hamburg leben im Bundesvergleich prozentual die meisten Organspenderinnen und Organspender. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die

Read more »

Ralf Schumachers Hochzeit fällt fast wegen Sohn David ins WasserKurz vor der Trauung von Ralf und Étienne Schumacher wird es plötzlich hektisch. Sohn und Trauzeuge David muss mit Ehefrau Vivien ins Krankenhaus – und die Hochzeit gerät ins Wanken.

Read more »

'Jannik ist hirntot': Wie eine Organspende das Leben von Menschen verändertMehr als 700 Menschen warten in Niedersachsen auf ein Spenderorgan. Waltraud Dahm und Kristin Feld berichten von ihrer Entscheidung zur Organspende und werben für Gespräche in den Familien.

Read more »