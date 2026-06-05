Hamburg Opposition: CDU-Fraktion bringt eigenen Aktionsplan gegen Antisemitismus und Diskriminierung auf den Weg

Dennis Thering, Chef der Hamburger CDU-Fraktion, kündigte einen eigenen Vorstoß gegen Antisemitismus an und holte Ex-Antisemitismusbeauftragter Stefan Hensel an seine Seite. Rot-Grün regiert die Hansestadt, doch beim Kampf gegen Antisemitismus drängt jetzt die Opposition nach vorn. CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer Dennis Thering holt sich den früheren Antisemitismusbeauftragten Stefan Hensel als persönlichen Berater an seine Seite. Gemeinsam mit Hensel soll ein eigener Aktionsplan entstehen, mit klaren Maßnahmen für den Schutz jüdischen Lebens in der Hansestadt.

Dennis Thering, Chef der Hamburg er CDU-Fraktion, kündigte einen eigenen Vorstoß gegen Antisemitism us an und holte Ex- Antisemitism usbeauftragter Stefan Hensel an seine Seite. Rot-Grün regiert die Hansestadt, doch beim Kampf gegen Antisemitism us drängt jetzt die Opposition nach vorn.

CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer Dennis Thering holt sich den früheren Antisemitismusbeauftragten Stefan Hensel als persönlichen Berater an seine Seite. Gemeinsam mit Hensel soll ein eigener Aktionsplan entstehen, mit klaren Maßnahmen für den Schutz jüdischen Lebens in der Hansestadt. Thering schlägt Alarm: "Die Lage ist ernst.

" Die Dunkelfeldstudie mache deutlich, dass das Ausmaß weit über dem liege, was offizielle Zahlen erkennen lassen. Stefan Hensel hatte im Herbst 2025 sein Amt als Antisemitismusbeauftragter aufgegeben. Bei der Neubesetzung gibt es bis heute Probleme. Er nennt konkrete Beispiele: das "Israel-Hasser-Camp auf der Moorweide", "Islamisten-Demonstrationen" und das "Verbrennen der israelischen Flagge auf dem Rathausmarkt".

Für ihn steht fest: Das war "ein Angriff auf die Werte unserer Stadt". Die Herausforderungen seien groß, "aber sie sind lösbar, wenn politischer Wille vorhanden ist.





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