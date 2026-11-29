Bis zu 300 Plätze sollen in Neuallermöhe entstehen. Wie die Stadt die Schlafräume vor dem Lärm schützen will.

Für das neue Azubi-Wohnheim in Neuallermöhe gibt es noch keine Visualisierung. Aber so könnte es aussehen, wie hier das neue Azubi-Wohnheim auf dem Campus Alte Eichen.

Weil Wohnungen für Lehrlinge kaum noch bezahlbar sind: Stadt baut Apartments und Wohngemeinschaften. Bezahlbarer Wohnraum für junge Menschen in der Ausbildung: In Neuallermöhe soll ein großes städtisches Azubi-Wohnheim mit bis zu 300 Betten entstehen. Die Planungen sehen ein Gebäude mit Einzelapartments und Wohngemeinschaften vor. Das Gebäude befindet sich allerdings direkt an der Bahnlinie, deshalb müssen die Schlafräume gut abgeschirmt werden.

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Entstehen soll das Wohnheim auf einer bislang ungenutzten Fläche nördlich des Walter-Rudolphi-Wegs, direkt an der S-Bahn-Haltestelle Allermöhe. Ursprünglich waren dort Gewerbeflächen vorgesehen, die allerdings nie entsprechend entwickelt wurden. Im Auftrag des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen hat ein Architekturbüro jetzt eine Studie für das Vorhaben erarbeitet. Demnach ist ein mehrgeschossiger Gebäudeblock mit einer Geschossfläche von rund 11.000 Quadratmetern geplant.