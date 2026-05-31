Die Hamburger haben sich gegen eine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 ausgesprochen. Damit ist die Hansestadt bereits vor dem nationalen Wettbewerb ausgeschieden.

Hamburg schied aus dem Rennen um die Olympischen Spiele aus, nachdem sich die Mehrheit der Hamburg er gegen eine Bewerbung für 2036, 2040 oder 2044 ausgesprochen hat.

Damit ist die Hansestadt bereits vor dem nationalen Wettbewerb ausgeschieden. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,5 Prozent und 652.193 Stimmen wurden abgegeben. Der Bürgermeister Peter Tschentscher und der rot-grüne Senat sind besonders bitter enttäuscht, da sie intensiv für die Bewerbung geworben hatten. Viele Hamburger hatten sich gegen die Spiele ausgesprochen, da sie vor unkalkulierbaren Kosten, steigenden Mieten, zusätzlichem Verkehr und Belastungen für Umwelt und Infrastruktur gewarnt hatten.

Der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet am 26. September, mit welchem Konzept Deutschland ins internationale Bewerbungsverfahren geht. Damit bleiben nur noch drei Kandidaten übrig: München, die Rhein-Ruhr-Region und Berlin. In München und der Rhein-Ruhr-Region hatten sich jeweils rund zwei Drittel der Bürger für eine Bewerbung ausgesprochen. Berlin verzichtete auf einen Volksentscheid, dort beschloss das Abgeordnetenhaus die Bewerbung





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