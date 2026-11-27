In Hamburg mussten sich zwei Polizisten vor Gericht verantworten, weil sie bei Kontrollen überreagiert haben sollen. Es ging um gefährliche Körperverletzung im Amt, Nötigung und Freiheitsberaubung.

Das Amtsgericht St. Georg hat einen Polizisten zu einer Geldstrafe und einen anderen Beamten zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt – wegen Überreaktionen bei Kontrollen amHauptbahnhof.

Ein 39-Jähriger wurde wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung im Amt, gemeinschaftlicher Nötigung und Freiheitsberaubung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 90 Euro verurteilt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Sein 34 Jahre alter Kollege, dem noch eine weitere Körperverletzung im Amt vorgeworfen wurde, bekam den Angaben zufolge eine Strafe von zehn Monaten auf Bewährung. Als Mitglied einer sogenannten Quattrostreife soll er am 21. Mai 2024 eine Seniorin angesprochen haben, die vermeintlich ein Reizstoffsprühgerät in ihrer Hand hielt.

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Der Beamte forderte die Frau laut Anklage auf, das Gerät, bei dem es sich um ein Tierabwehrspray handelte, auszuhändigen und sich auszuweisen. Die 75-Jährige habe versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Der Beamte habe sie daraufhin kräftig geschubst. Die Seniorin stürzte und soll sich dabei schwer verletzt haben.