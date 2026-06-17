Hamburg und Berlin beschließen extreme Wärmepläne - doch die Umsetzung ist ungewiss

Hamburg will bis 2040 aus fossilen Heizungen aussteigen, Berlin hat ähnlich ambitionierte Pläne. Doch die Realität zeigt große Hürden: hohe Kosten, fehlende Infrastruktur und mangelnde rechtliche Bindung. Kann die Wärmewende gelingen?

Langsam wird es heiß für Deutschlands Städte: Bis Ende Juni müssen sie ihre kommunale Wärmeplanung vorlegen. Die beiden größten Städte haben am Dienstag extrem ambitionierte Pläne beschlossen - und mindestens in Hamburg droht dem rot-grünen Senat ein Heiz-Debakel.

Denn Deutschlands größte Industriestadt will bei Gebäudeheizungen bis 2040 aus fossilen Energieträgern ausgestiegen sein. 78 Prozent der Häuser sollen dann eine Wärmepumpe haben, 22 Prozent am Fernwärmenetz hängen. Das gab Energiesenatorin Katharina Fegebank (49) nach einem entsprechenden Senatsbeschluss über die Wärmeplanung bekannt. Damit ist Hamburg noch fünf Jahre schneller dran als die meisten anderen Großstädte. Grund ist ein Klima-Volksentscheid in der Hansestadt.

Problem: Es ist völlig unklar, wie diese Ziele in gut 13 Jahren erreicht werden sollen. Denn die Realität sieht heute so aus: 46 Prozent der Hamburger Haushalte heizen noch mit Gas. Die Gasheizung wegnehmen kann Rot-Grün den Verbrauchern nicht, die Wärmeplanung ist nicht rechtlich bindend. Und der Betreiber Hamburger Energienetze GmbH hat auch noch keine Pläne zur Abschaltung der Netze.

Ein Hebel wird am Ende der Preis. Denn je mehr Kunden vom Gas weggehen, desto weniger teilen sich die teuren Netzentgelte. Kritik kommt von der Opposition. CDU-Energieexperte Markus Kranig (37): Mit der Vorverlegung der Klimaneutralität auf 2040 hat Rot-Grün die Anforderungen an die Wärmewende nochmals deutlich erhöht.

Wer die Ziele verschärft, muss auch erklären, wie sie erreicht werden sollen. Genau diesen Nachweis bleibt der Senat bislang schuldig. Auch in Berlin gibt es ehrgeizige Pläne. Die Hälfte der Gaskessel und über 80 Prozent der Ölkessel in Berlin sind bereits älter als 20 Jahre.

Kosten für Aus- und Umbau einer neuen Heizung: zum Teil mehr als 10.000 Euro. Allerdings: Der Wärmeplan verpflichtet auch in der Hauptstadt weder Hauseigentümer noch Energieversorger. Er dient nur zur Orientierung, welche Heizungsarten im jeweiligen Gebiet vorgesehen und nutzbar sind. Ob das klappt, ist in beiden Großstädten mehr als ungewiss.

Verbraucher können im Internet nachsehen, welche Heizungsart bei ihnen in Zukunft infrage kommt. Die Pläne stoßen aber nicht überall auf Zustimmung. Viele Hausbesitzer fürchten die hohen Kosten und den Aufwand.

Zudem fehlt es an klaren Vorgaben und verbindlichen Maßnahmen. Die Städte stehen daher vor einer gewaltigen Herausforderung. Sie müssen nicht nur die technische Umstellung meistern, sondern auch die Akzeptanz in der Bevölkerung gewinnen. Gleichzeitig müssen sie sicherstellen, dass die Energieversorgung auch im Winter gewährleistet bleibt.

Experten warnen, dass derzeit weder genug Wärmepumpen verfügbar sind noch ausreichend Fachbetriebe für den Einbau und die Wartung zur Verfügung stehen. Die Infrastruktur für Strom und Fernwärme muss massiv ausgebaut werden.

Zudem ist unklar, wie die finanziellen Belastungen für Mieter und Eigentümer verteilt werden sollen. Viele befürchten, dass die Kosten vor allem auf die Verbraucher abgewälzt werden. Die Politik muss daher nicht nur ambitionierte Ziele setzen, sondern auch realistische Wege aufzeigen und die nötigen Ressourcen bereitstellen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Hamburg und Berlin ihre Pläne umsetzen können oder ob die Wärmewende an mangelnder Umsetzbarkeit und fehlender Akzeptanz scheitert





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