Die Hamburg Towers verlieren mit 89:109 gegen den MBC. Nach der fünften Niederlage in Folge belegen sie den letzten Platz der Bundesliga. Verletzungen verschärfen die Krise.

Hamburg verlor am vergangenen Wochenende sein Heimspiel gegen den Syntainics MBC mit 89:109 (49:54). Die Hamburg Veolia Towers befinden sich damit nach der fünften Niederlage in Folge auf dem letzten Tabellenplatz der Easycredit Basketball Bundesliga. Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Mannschaft so früh im Saisonverlauf im Abstiegskampf steckt.

Verletzungen belasten die Heimniederlage

Die Situation wird durch den Ausfall zweier Schlüsselspieler weiter verschärft. Sowohl Noah Thomasson als auch Zakai Ziegler erlitten während des Spiels Verletzungen. Hallensprecher Isaac Hoffman hatte den Abend zum Halloween-Spieltag als schaurig schönen Basketball-Nachmittag angekündigt, doch die Realität sah für die 2962 Fans deutlich düsterer aus. Auch BBL-Rebound-König David Muenkat musste mit Oberschenkelproblemen pausieren.

Also read Ole von Beust: 2001 Ende der SPD-Ära in Hamburg

Zam Ausgleich für die Ausfälle sprang Jamil Muttilib vom Drittligisten Rist Wedel ein. Er absolvierte seinen zweiten Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse. Die Wölfe aus Weißenfels kamen zuvor frisch von einem Sieg im kleineren europäischen Wettbewerb ENBL. Dort setzten sie sich mit 101:78 gegen Dubrava Zagreb durch.

MBC dominiert nach schwachem Start

Die Hamburger hatten die ersten Minuten unter Kontrolle und führten nach anderthalb Minuten mit 8:3. Der MBC erholte sich jedoch schnell und drehte die Partie mit einem 8:0-Lauf. Im zweiten Viertel wuchs der Vorsprung der Gäste auf zehn Punkte an. Der MBC traf aus der Dreipunktelinie in den ersten zwanzig Minuten mit einer Präzision von fünfzig Prozent. Die Towers landeten nur vier von fünfzehn Versuchen.

Advertisement

Trainer Benka Barloschky sah im Pausen-Interview bei Dyn eine zu hohe Punktzahl für die Besucher. Er kritisierte, dass zu viele leichte Dreierpunkte zugelassen wurden. Die Mechanismen des Verlierens setzen den Spielern mental zu. Die Beziehung unter den Athleten und das Selbstvertrauen werden durch die Negativserie stark angegriffen.

Spencer Reaves führt MBC zum Sieg

BBL-Topscorer Spencer Reaves erzielte fünfundzwanzig Punkte und traf fünf von acht Dreier. Jure Planinic trug mit zweiundzwanzig Punkten und elf Rebounds zum Erfolg bei. Die Gastgeber konnten das hohe Tempo nicht halten und holten im dritten Viertel keinen einzigen Ball zurück. Kenneth Ogbe erzielte einundzwanzig Punkte, knickte aber zwei Minuten vor Spielende um.

Mathys Kangudia war mit zweiundzwanzig Punkten der beste Werfer der Hamburg Veolia Towers. Die Erkenntnis nach der Partie ist bitter, dass die Mannschaft aktuell nicht bundesliga-reif wirkt. Sportchef Fabian Villmeter und Boss Marvin Willoughby müssen nun schnell handeln.

Nächstes Spiel gegen Science City Jena

Die Towers müssen noch vor dem nächsten Spiel Verstärkungen verpflichten. Am kommenden Montag tritt die Mannschaft um 20:00 Uhr bei Science City Jena an. Es handelt sich um ein direktes Kellerduell. Die Live-Übertragung erfolgt erneut bei Dyn. Die Spieler müssen nun zusammenrücken, um die negativen Mechanismen zu besiegen. Eine Gesundheitsoptimierung steht im Fokus der Mannschaft.

Advertisement

Barloschky wollte sich nicht auf eine Diskussion über die individuelle Qualität der Spieler einlassen. Ihm fehlen die wichtigen Akteure für eine aussagekräftige Bewertung. Die Entwicklung der letzten Wochen sei schwer zu urteilen, da zwei Leistungsträger ausfielen. Das oberste Ziel ist es, diese Krisenmechanismen zu überwinden. Der Fokus liegt auf der Genesung und dem Zusammenhalt der verbliebenen Akteure.

Der Abstiegskampf ist für die Hamburg Veolia Towers bereits im November deutlich spürbar. Die fünfte Niederlage in Serie ist ein alarmierendes Signal für die Vereinsführung. Die Fans haben einen sehr enttäuschenden Abend erlebt. Der Halloween-Spieltag ging als negatives Ereignis in die Erinnerungen ein. Die Anforderungen in der Bundesliga steigen kontinuierlich. Die aktuelle Form ist dafür nicht ausreichend.