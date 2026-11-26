Der Fund mutmaßlicher menschlicher Überreste hat in Hamburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mittlerweile geben die Ermittler Entwarnung. Es habe sich nur um Teile einer Puppe gehandelt.

Bei den vermeintlichen Leichenteilen am Hamburg er Isebekkanal handelt es sich um Teile einer Puppe. Das bestätigte die Polizei Hamburg dem »SPIEGEL« auf Nachfrage. Am Nachmittag hatte ein Passant ein mutmaßliches Leichenteil im Wasser entdeckt.

Kurze Zeit später fanden Ermittler im Umfeld des Kanals ein weiteres. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an und sperrte den Bereich rund um den Fundort am Kaiser-Friedrich-Ufer weiträumig ab. Die Mordkommission und die Spurensicherung waren im Einsatz. Boote der Wasserschutzpolizei suchten den Kanal und den Uferbereich in Richtung Alster ab.

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Ein Polizeisprecher erklärte sich die Verwechslung auf Nachfrage des »SPIEGEL« damit, dass die Teile offenbar im Wasser getrieben hätten und wohl zunächst nicht aus der Nähe hätten begutachtet werden können. Deshalb habe man Taucher hinzugezogen. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.