In Hamburg wird am Sonntag entschieden, ob die Stadt eine Olympia-Bewerbung macht. Das Referendum hat in Hamburg und anderen Teilen Deutschlands unterschiedliche Meinungen hervorgerufen.

Am Sonntag entscheidet sich in Hamburg , ob die Stadt eine Olympia-Bewerbung macht. Das Referendum hat eine Vielzahl von Meinungen in Hamburg und anderen Teilen Deutschlands hervorgerufen.

Die Hansestadt hat sich von Berlin durch den Einsatz eines Referendums unterschieden, dessen Ergebnis das Schicksal der Olympia-Bewerbung entscheiden wird. Sonntag, den 31. Mai 2026, wird die Auszählung im Fernsehen live übertragen, während die "Tatort-Episode um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Wenn das Referendum erfolgreich ist, muss sich Hamburg in den nächsten Monaten als Standort gegen Berlin, München und die Region Rhein-Ruhr behaupten.

Die Hansestadt plant, sich mit einem Konzept der kurzen Wege zu präsentieren und keine neuen Gebäude für die Olympischen Spiele zu errichten. Dieser Plan soll die Kritiker der Olympia-Ausrichtung beruhigen. Die Meinungen in Hamburg und anderen Regionen Deutschlands sind gespalten, einige sehen den Nutzen der Olympia-Bewerbung, während andere den möglichen Schaden betonen





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