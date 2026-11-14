Hamburger Bahnhof feiert 30. Geburtstag mit nächtlichem Open House und kostenlosen Ausstellungen

Der Hamburger Bahnhof Berlin öffnet seine Tore zum 30-jährigen Jubiläum die ganze Nacht über. Kostenlose Eintrittspreise und Programme wie Pyjamaführungen laden zum Besuch ein.

Der Hamburger Bahnhof in Berlin feiert an diesem Wochenende seinen 30. Geburtstag mit einem außergewöhnlichen Programm. Das Museum öffnet seine Pforten durchgehend die ganze Nacht, um das Jubiläum mit zahlreichen Aktionen zu begehen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist für das Publikum kostenlos.

Nächtliches Programm und Sonderführungen

Das Fest beginnt offiziell um 11 Uhr, woraufhin das Programm ab 12 Uhr startet. Ein besonderer Höhepunkt ist eine Führung, die insgesamt 30 Stunden dauern soll. Besucher können dieser Führung jederzeit beitreten, ohne sich im Voraus festlegen zu müssen.

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Auch nachts bleibt das Haus nicht geschlossen. Zwischen 21 Uhr und 2 Uhr können Gäste gemeinsam Schallplatten anhören oder den Film "Der Himmel über Berlin" von Wim Wenders ansehen. Am Abend ist zusätzlich eine Pyjamaführung geplant.

Das gesamte Jubiläumsprogramm zieht sich bis Sonntagabend um 18 Uhr hin. Die lange Öffnungszeit ermöglicht es Besuchern, das Museum in einer ruhigeren Atmosphäre zu erkunden.

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Künstlerische Highlights im Museum

Im Inneren des Museums können Gäste mehrere Ausstellungen gleichzeitig besichtigen. In der großen Halle ist die Installation "We Make Years Out Of Hours" von Lina Lapelyte zu sehen. Besucher können dort mit Holzklötzchen experimentieren und interaktiv mit dem Kunstwerk interagieren.

Die Konzeptkünstlerin Sophie Calle präsentiert gerade erst eröffnete Werke in einer eigenen Ausstellung. Die 73-jährige Französin hat eine lange Geschichte in Berlin, darunter Wohnzeiten in leerstehenden Pariser Hotels und Dokumentationen über Veränderungen in der Stadt nach der Wiedervereinigung.

Ein zentrales Stück ihrer neuen Arbeiten ist eine Videoinstallation. Sophie Calle reiste damit an die Küste und filmte Menschen, die noch nie das Meer gesehen hatten. Das Kunstwerk zeigt die ersten Reaktionen der Teilnehmer nach dem Blick auf das Wasser.

Geschichte und Bedeutung der Nationalgalerie

Der Hamburger Bahnhof gehört zu den wichtigsten Ausstellungshäusern der deutschen Hauptstadt. Das Gebäude wurde im November 1996 als Museum eröffnet. Zuvor diente die Struktur aus dem 19. Jahrhundert als Eisenbahnterminal.

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Die Einrichtung befindet sich in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs. Sie trägt den offiziellen Titel Nationalgalerie der Gegenwart und repräsentiert moderne Kunst internationalen Ranges.