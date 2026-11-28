Der ehemalige deutsche Boxmeister Santino F. sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Gegen ihn besteht der dringende Verdacht der Zwangsprostitution und Zuhälterei sowie der Gewalttaten in einem Bordell. Die mutmaßlichen Straftaten sollen sich zwischen Februar 2025 und Mai 2026 ereignet haben.

Einst feierte er Erfolge im Boxring, zuletzt beschäftigte er immer wieder die Polizei. Nun sitzt Santino F. wegen neuer Vorwürfe in Untersuchungshaft. Prügel in einem Bordell, eine scharfe Schusswaffe in einem Auto: Gleich zweimal innerhalb weniger Tage wurde der Hamburg er Boxer Santino F. Seit Dienstag sitzt Santino F. in Untersuchungshaft, wie Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens auf MOPO-Anfrage bestätigte.

Gegen den Boxer besteht der dringende Tatverdacht der Zwangsprostitution und Zuhälterei. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen Februar 2025 und Mai 2026 ereignet haben. F. gehörte schon als Jugendlicher zu den erfolgreichsten deutschen Boxern seines Jahrgangs, gewann mehrfach die deutsche Meisterschaft. 2024 feierte er sein Debüt als Profiboxer – sein erster und vorerst letzter Kampf. Inzwischen fällt er in den sozialen Medien eher mit teuren Autos und bekannten Hamburger Rotlichtgrößen auf.

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Während seine sportliche Karriere ins Stocken geriet, geriet F. immer wieder ins Visier der Ermittler. Auch das Verfahren wegen des Vorfalls in einem Bordell an der Straße Kroonstücken in Jenfeld ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen. Dort soll F. im August gemeinsam mit einem weiteren Mann einen Freier angegriffen haben. Bereits im November 2024 wurde F. wegen Zwangsprostitution schuldig gesprochen.