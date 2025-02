Hamburger Bürgerschaftswahl 2025: Alles Wichtige zum Wahltermin und den Kandidaten

In Hamburg steht die Bürgerschaftswahl 2025 an, die am 2. März stattfindet. Der Wahlzeitpunkt sorgt für eine besondere Brisanz, da das Wahlergebnis vom Bundestagswahlkampf beeinflusst werden könnte. Das Wahlsystem mit zehn Stimmen und die aktuelle politische Landschaft werden im Artikel näher beleuchtet.

März 2025 bringt für Deutschland zunächst den Bundestagswahlkampf. Doch neben den vorgezogenen Neuwahlen auf Bundesebene finden planmäßig auch die Bürgerschaftswahl en in Hamburg statt. Die Hansestadt Hamburg , mit mehr als 1,9 Millionen Einwohnern, ist zwar das zweitkleinste Bundesland Deutschlands, doch die Bürgerschaftswahl en werden immer wieder als Stimmungstest vor den Bundestagswahlen betrachtet. Dieses Mal ist es genau umgekehrt. Während der neue Bundestag am 23.

Februar gewählt wird, findet die Bürgerschaftswahl in Hamburg erst am 2. März statt. Der Wahlzeitpunkt sorgt dafür, dass das Wahlergebnis der Hansestadt stark vom Bundestagswahlkampf und dessen Ausgang beeinflusst werden könnte. Insgesamt werden mindestens 120 Abgeordnete in das Landesparlament gewählt. Gewählt werden diese von allen Wahlberechtigten - in diesem Fall von allen Bürgern über 16 Jahre, die seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Hamburg haben. Anders als bei der vorausgehenden Bundestagswahl haben die Hamburger nicht nur zwei, sondern gleich zehn Stimmen. Fünf davon sind die sogenannten 'Wahlkreisstimmen', mit denen die Direktkandidaten aus den Wahlkreisen gewählt werden. Die übrigen fünf Stimmen sind 'Landesstimmen', die auf die Kandidaten auf den Landeslisten aufgeteilt werden können. Es darf allerdings auch eine Landesliste in ihrer Gesamtheit gewählt werden, dann entfallen alle fünf Landesstimmen auf diese Liste.Dieses System mit zehn Stimmen ist auch der Grund dafür, dass es Überhangs- und Ausgleichsmandate in der Hamburger Bürgerschaft gibt. Die Hansestadt Hamburg wird derzeit von einem Bündnis aus SPD und Grünen regiert. Neben den beiden Regierungsparteien sind auch die CDU, die Linke und die FDP derzeit noch im Abgeordnetenhaus vertreten. Die Liberalen müssen aber auch hier um einen Wiedereinzug bangen. Für die AfD hingegen deutet sich derzeit ein Einzug in das Hamburger Parlament an. Außerdem mischt das neugegründete BSW erstmals mit im Wahlkampf. Die noch junge Partei fällt derzeit in Hamburg jedoch ungewollt negativ durch einen Skandal auf.





