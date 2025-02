Hamburger CSD unter dem Motto „Wähl Liebe“ - Queere Menschen für Rechte und Demokratie

Rund 3800 Menschen demonstrierten in Hamburg am Samstag für queere Rechte und Demokratie unter dem Motto „Wähl Liebe“. Der Winter-CSD wurde in mehr als 50 deutschen Städten gefeiert. Die Demonstranten forderten die Ergänzung des Grundgesetzes um das Merkmal der „sexuellen und geschlechtlichen Identität“, den Schutz queerer Räume sowie die Bekämpfung von Hasskriminalität und Hatespeech.

Hamburg und vielen anderen deutschen Städten fand am Samstag ein Demonstrationszug statt, an dem sich queere Menschen und ihre Verbündeten für die Verteidigung von queeren Rechten und die Stärkung der Demokratie einsetzten. Unter dem Motto „Wähl Liebe“ marschierten laut Polizei rund 3800 Menschen durch die Hamburg er Innenstadt. An zahlreichen anderen Orten in Deutschland wurde der sogenannte Winter-CSD (Christopher Street Day) gefeiert. Insgesamt wurden in mehr als 50 Städten etwa 100.

000 Teilnehmer erwartet. \Der Verein „Hamburg Pride“ erklärte, dass viele queere Menschen aufgrund der gesellschaftlichen und politischen Lage verunsichert seien. Der Ton gegen queere Menschen und andere gesellschaftliche Minderheiten werde rauer, und die liberale Demokratie stehe unter Druck. Auf den Plakaten der Teilnehmer prangten Forderungen wie „Queere Rechte verteidigen“ oder „Hass ist keine Meinung“. Die Demonstranten kamen mit zahlreichen Regenbogen-Flaggen und Plakaten zum Spielbudenplatz, um für die Erweiterung des Grundgesetzes um das Merkmal der „sexuellen und geschlechtlichen Identität“ zu demonstrieren. Weitere zentrale Forderungen beinhalteten den stärkeren Schutz queerer Räume sowie die wirksame Bekämpfung von Hasskriminalität und Hatespeech. Als queer bezeichnen sich Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.





