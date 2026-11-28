In Hamburg fand die Polizei die Leiche einer 85-jährigen Frau, die ihr Sohn vier Jahre nach dem Tod im Bettkasten versteckt hatte. Der 55-Jährige täuschte ihre Anwesenheit mit einer Puppe.

Die Hamburg er Polizei hat in einem Wohnhaus im Stadtteil Heimfeld einen außergewöhnlichen und grausigen Fund gemacht. Ein 55-jähriger Mann hatte den Tod seiner 85-jährigen Mutter vor vier Jahren verschwiegen und ihre sterblichen Überreste im Bettkasten versteckt. Stattdessen lag eine Puppe in ihrem Bett, die der Sohn so zurechtgerichtet hatte, dass sie der verstorbenen Frau ähnelte.

Entdeckung durch medizinischen Dienst

Der Vorfall wurde am Donnerstag öffentlich, als ein Mitarbeiter des medizinischen Dienstes vor der Wohnung des Sohnes stand. In der Wohnung machte er eine beunruhigende Entdeckung: In einem Bett lag ein lebloser Körper, der sofort den Anschein einer menschlichen Leiche erweckte. Die Beamten untersuchten den vermeintlichen Körper schnell und stellten fest, dass es sich um eine Puppe handelte.

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Grausiger Fund im Bettkasten

Als die Polizisten weiter in der Wohnung suchten, entdeckten sie im Bettkasten die grausige Wahrheit. Dort fanden sie die sterblichen Überreste der Mutter, die in Folie eingewickelt waren. Die Frau war vor vier Jahren im Alter von 85 Jahren gestorben, ihr Tod war den Behörden jedoch nie gemeldet worden.

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Verdacht auf psychische Erkrankung

Nach dem Fund ließ sich der 55-Jährige freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung einweisen. Die Beamten vermuten, dass eine tragische Geschichte hinter dem Fall steht. Der Sohn konnte sich offenbar ein Leben ohne seine Mutter nicht vorstellen und inszenierte daher die Puppe in ihrem Bett.

Ähnlicher Vorfall in Eimsbüttel

In ähnlicher Weise gab es kürzlich einen Vorfall am Kaiser-Friedrich-Ufer in Eimsbüttel, wo Teile eines Gummikörpers zunächst für menschliche Überreste gehalten wurden. Ein Großeinsatz wurde ausgelöst, doch Stunden später war klar, dass es sich nicht um einen menschlichen Körper handelte.