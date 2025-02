Hamburger Grüne auf Platz eins und zum Chefsessel?

Die Grünen in Hamburg streben nach der nächsten Wahl eine Bestätigung ihrer Koalitionspolitik mit der SPD an. Spitzenkandidatin Katharina Fegebank drückt ihren Wunsch nach dem Vorsitz der Bürgerschaft aus und schließt eine Koalition mit der CDU aus. Die Grünen wollen das Thema Klimawandel wieder stärker in den Vordergrund stellen.

Das rot- grüne regierte Hamburg wählt am 2. März 2025 eine neue Bürgerschaft. Die Grüne n-Spitzenkandidaten haben Ambitionen auf den Chefsessel. Eine Koalition mit der CDU sieht sie nicht. Hamburg (dpa/lno) - Gut zwei Wochen vor der Wahl zur Hamburg er Bürgerschaft favorisieren die mitregierenden Grüne n eine Fortsetzung der Koalition mit der SPD . 'Beide Seiten wollen die Koalition fortführen, daran besteht kein Zweifel. Aber natürlich ist Wahlkampf auch ein Wettbewerb um die besten Ideen.

Wir Grüne haben den Anspruch, diesmal auf Platz eins zu landen. Ich will Erste Bürgermeisterin werden', sagte Spitzenkandidaten Katharina Fegebank dem Nachrichtenmagazin 'Der Spiegel'. Sie gehe davon aus, dass der Wunsch nach Fortsetzung der Koalition auf Landesebene sowohl für Rot-Grün als auch für Grün-Rot gelte. Ablehnend äußerte sich Fegebank zu einer etwaigen Option auf ein Bündnis mit der CDU nach der Bürgerschaftswahl. 'Mir fehlt für eine Koalition mit der Hamburger CDU die Fantasie.' Die Grünen-Politikerin will verstärkt wieder das Thema Klimawandel auf die Tagesordnung setzen. Darüber spreche momentan niemand mehr. 'Das Problem verschwindet ja nicht, indem man davor die Augen verschließt.' Laut einer jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen liegt die SPD in Hamburg klar vor den Grünen. Wenn schon am Sonntag gewählt würde, ergäben sich folgende Projektionswerte: Die SPD käme zurzeit auf 32 Prozent, die Grünen auf 19 Prozent, die CDU auf 18 Prozent, die Linke auf 9 Prozent, die AfD ebenfalls auf 9 Prozent, die FDP auf 3 Prozent und auch Volt sowie das BSW könnten jeweils mit 3 Prozent rechnen. Das ist das Ergebnis einer Befragung im Auftrag des ZDF





