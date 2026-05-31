Hamburger Polo Club gewinnt erstmals deutsche Feldhockey-Meisterschaft - Düsseldorfer HC feiert Double

Der Hamburger Polo Club bricht den Finalfluch und gewinnt die deutsche Feldhockey-Meisterschaft der Herren mit 4:0 gegen Uhlenhorst Mülheim. Bei den Frauen sichert sich der Düsseldorfer HC den Titel im Penaltyschießen gegen Mannheim und completes das Double.

Der Hamburger Polo Club hat das Finale der deutschen Feldhockey -Meisterschaft der Herren mit 4:0 gegen den Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim gewonnen und damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte errungen.

Das Spiel fand am Sonntagnachmittag in Bonn statt. Parallel sicherten sich die Frauen des Düsseldorfer HC die Meisterschaft durch ein 3:2 im Penaltyschießen gegen den Hauptrundensieger Mannheimer HC. Damit feiern die Düsseldorferinnen das Double nach dem bereits gewonnenen Hallentitel. Für den Hamburger Polo Club ist der Sieg eine historische Leistung, nachdem man zuvor zwei Finalspielen äußerst knapp verloren hatte.

Der australische Spieler Kane Russell äußerte sich stolz über den Triumph und betonte, dass die Mannschaft den Titel nach den vorherigen bitteren Niederlagen nun verdient habe. Der Uhlenhorst-Spieler Lukas Windfeder gratulierte zwar, zeigte sich aber enttäuscht über das deutliche Ergebnis und das fehlende Spielglück, besonders nach einem unglücklichen Gegentor zum 2:0. Bei den Frauen entschied Nationalspielerin Friederike Heusgen mit ihrem verwandelten Penalty als 13. Schützin das Shootout.

Sara Strauss von den Düsseldorferinnen lobte die mentale Stärke des Teams unter Druck. Sonja Zimmermann von Mannheim äußerte sich schmerzhaft über die Niederlage, bestätigte aber die Akzeptanz des Modus und den Willen zur Weiterentwicklung





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