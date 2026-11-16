Das Original-Haltestellenschild der Hamburger S-Bahn von der Station Sternschanze geht in die Auktion. Bisherige Gebote liegen bei 1750 Euro. Der Verkauf findet in Hamburg statt.

Das markante Haltestellenschild der Hamburger S-Bahn ist ein wahrer Hingucker und gleichzeitig ein begehrtes Sammlerstück. Es misst exakt 1,75 Meter in der Breite und 50 Zentimeter in der Höhe. Besonders auffällig ist der große Schriftzug des Namens der Haltestelle Sternschanze. Neben dem Namen schmücken Hinweise und Pfeile die Plakette, die auf nahe gelegene Ausgänge, Toiletten sowie Taxi- und Busverbindungen verweisen. Dieses einzigartige Exemplar steht nun zum Verkauf.

Auffindung und Aufbewahrung in Hamburg

Laut Angaben des zuständigen Bezirksamts Altona haben Polizisten das Schild im September 2024 entdeckt. Die Fundstelle befand sich in unmittelbarer Nähe des Hamburg Welcome Centers. Da sich kein Besitzer melden konnte, wurde das Fundstück an das Zentrale Fundbüro Hamburg übergeben. Unklar bleibt bis heute, warum die Hamburger die Plakette nicht vermisst haben oder warum die Beamten nicht direkt bei der S-Bahn nachgefragt haben. Die Aufbewahrungsfrist für Fundstücke auf öffentlichem Grund beträgt sechs Monate, welche inzwischen abgelaufen ist.

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Zustand und Material der S-Bahn Plakette

Das angebotene Objekt ist nach Beschreibung der Behörden ein Original. Das Fundstück besteht aus einer Kombination von Holz und Metall. Der physische Zustand wird als leicht mit Staub besetzt beschrieben. Das Zentrale Fundbüro Hamburg hat die Konstruktion für eine öffentliche Versteigerung freigegeben. Die Plakette ist ein echtes Relikt des Hamburger Nahverkehrs und trägt die typische Optik der Hamburger S-Bahn. Sammler und Interessenten können sich von der Authentizität vor Ort überzeugen.

Hohes Interesse bei der Online-Auktion

Die Resonanz auf die Auktion ist bereits sehr hoch. Mehr als 60 Gebote sind bei der Online-Auktion des Zolls eingegangen. Die Wertschätzung des Stücks ist deutlich am Gebotsspiegel abzulesen. Das höchste Gebot lag am Montag um 17 Uhr bereits bei 1750 Euro. Dies unterstreicht die große Nachfrage nach diesem speziellen Souvenir aus Hamburg. Die Bieter zeigen ein starkes Interesse an diesem historischen Objekt, das einst an einer der belebtesten Stationen der Stadt hing.

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Laufzeit und Abholung der Plakette

Interessenten haben noch bis Donnerstag, den 26. November, um 18.03 Uhr Zeit, mitzubieten. Das Zentrale Fundbüro Hamburg ist gespannt, wo das außergewöhnliche Fundstück sein neues Zuhause finden wird. Ein wichtiger Aspekt für Bieter ist die Logistik: Das Schild kann nicht verschickt werden. Alle erfolgreichen Gebote müssen vom Käufer persönlich beim Auktionator in Hamburg abgeholt werden. Dies schränkt den Kreis der potenziellen Käufer etwas ein, erhöht aber den lokalen Bezug zum Objekt.

Mögliche Nutzung des S-Bahn Schildes

Viele sehen in dem Schild vielleicht ein dekoratives Element für den eigenen Partykeller oder das Vereinsheim. Die Größe von 1,75 Metern macht es zu einem echten Blickfang in jedem Raum. Die Kombination aus historischem Wert und stadttypischem Design spricht verschiedene Zielgruppen an. Ob als Dekoration oder als reines Sammlerstück, das Objekt bietet viel Charakter. Der Verkaufserlös wird an die zuständige Stelle fließen, da das Eigentum nach der Fristübergabe freigegeben wurde.