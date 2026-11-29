Beim 0:0 gegen die Bayern stand für den HSV Mario Vušković wieder auf dem Platz - nach vier Jahren Dopingsperre. Hinterher hat er über sein Comeback gesprochen.

Der kroatische Fußballspieler Mario Vušković hat über sein Comeback nach vierjähriger Dopingsperre gesprochen. »Während des Spiels habe ich mich sehr gut gefühlt, aber am Ende war ich tot«, sagte der Profi desnach dem 0:0 gegen den FC Bayern.

Vušković spielte die gesamten 90 Minuten. Nach dem Schlusspfiff sank er auf Knie, danach ließ er sich auf den Rücken fallen. Zwei HSV-Betreuer mussten ihn nach dem Aufstehen stützen. »Das ist ein unglaubliches Gefühl.

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Ich bin sehr glücklich und sehr stolz«, sagte Vušković weiter. »Ich habe vier Jahre hart für diesen Moment gearbeitet.